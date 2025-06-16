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國民黨怒了！不滿遭不實抹黑抹紅　8藍委聯手告罷團

▲▼台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫及前立法院長王金平出席木柵指南宮慶祝孚佑帝君成道1145周年紀念三獻大典。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

大罷免進入第三階段，預計將於7月底至8月初舉行罷免投票。國民黨中央今（16日）發新聞稿指出，面對罷免團體以虛假不實資訊抹黑、抹紅各地藍委，8位藍委今日委由黨中央至北檢遞狀控告罷團領銜人或相關主導者，指其涉嫌在社群平台發表諸多不實抹黑、抹紅言論，意圖散布謠言誤導大眾讓罷免案成立，涉及違反公職人員選舉罷免法。

國民黨指出，今日委由黨中央提告八位立委包括北市賴士葆、新北廖先翔、桃園涂權吉、牛煦庭、新竹徐欣瑩、台中廖偉翔、羅廷瑋、南投游顥等。上述八位立委選區之罷團領銜與主導人，於罷免提案期間，在臉書粉專、Instagram、Threads、LINE群等平台上發表內容，誣指國民黨立委刪除預算、凍結補助，耍官威罵醫護等。立委們強調，相關內容均屬張冠李戴、子虛烏有，罷團散布不實謠言，意圖使被罷免人罷免案通過，明顯違反選罷法相關規定。

共同提告的立委們指出，罷團藉由社群平台，大肆抹紅國民黨立委為「共諜」、「下架親中賣台立委」等，明示或暗示立委與中共勾結，並誣指國民黨立委支持中配六改四「替中國洗人口」，將造成「一人領身分證，依親數十人」等，更嚴重不符事實，完全是無稽之談、危言聳聽，都將透過提告以正視聽。

國民黨強調，罷團大肆宣揚假訊息誣指藍委，無所不用其極的卑劣作法，正印證了大罷免毫無正當性，純粹是綠營發起的政治惡鬥。除了今日第一波提告，國民黨將持續蒐證，有證據即提告，絕不容許罷團以不實資訊抹黑本黨立委，全力守護優秀黨籍立委。
 

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