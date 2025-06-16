國民黨怒了！不滿遭不實抹黑抹紅　8藍委聯手告罷團

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

大罷免進入第三階段，預計將於7月底至8月初舉行罷免投票。國民黨中央今（16日）發新聞稿指出，面對罷免團體以虛假不實資訊抹黑、抹紅各地藍委，8位藍委今日委由黨中央至北檢遞狀控告罷團領銜人或相關主導者，指其涉嫌在社群平台發表諸多不實抹黑、抹紅言論，意圖散布謠言誤導大眾讓罷免案成立，涉及違反公職人員選舉罷免法。

國民黨指出，今日委由黨中央提告八位立委包括北市賴士葆、新北廖先翔、桃園涂權吉、牛煦庭、新竹徐欣瑩、台中廖偉翔、羅廷瑋、南投游顥等。上述八位立委選區之罷團領銜與主導人，於罷免提案期間，在臉書粉專、Instagram、Threads、LINE群等平台上發表內容，誣指國民黨立委刪除預算、凍結補助，耍官威罵醫護等。立委們強調，相關內容均屬張冠李戴、子虛烏有，罷團散布不實謠言，意圖使被罷免人罷免案通過，明顯違反選罷法相關規定。

共同提告的立委們指出，罷團藉由社群平台，大肆抹紅國民黨立委為「共諜」、「下架親中賣台立委」等，明示或暗示立委與中共勾結，並誣指國民黨立委支持中配六改四「替中國洗人口」，將造成「一人領身分證，依親數十人」等，更嚴重不符事實，完全是無稽之談、危言聳聽，都將透過提告以正視聽。

國民黨強調，罷團大肆宣揚假訊息誣指藍委，無所不用其極的卑劣作法，正印證了大罷免毫無正當性，純粹是綠營發起的政治惡鬥。除了今日第一波提告，國民黨將持續蒐證，有證據即提告，絕不容許罷團以不實資訊抹黑本黨立委，全力守護優秀黨籍立委。

