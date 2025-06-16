94%假的！只有165份連署書是真的　吳思瑤：賴苡任自導自演大半年

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

94%假的！罷免連署只有165份是真的　吳思瑤：賴苡任自導自演大半年

▲▼民進黨立委吳思瑤受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲「地動刪瑤」罷免民進黨立委吳思瑤的連署書，造假率高達94.18%，僅165份為真。（資料照／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

台北地檢署偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶案，今（16日）偵結終結，並起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、「地動刪瑤」召集人賴苡任等5人。其中，吳思瑤罷免案一階連署有2674份造假，造假率高達94.18%，僅165份為真實有效。對此，吳思瑤表示，不是抄襲1、2份，是抄襲了2674份，賴苡任為了政治目的，每天振振有詞消費她、玩弄法令，人民看得非常清楚。另一名苦主吳沛憶則說，她的連署案高達96.2％偽造，證明國民黨發起的連署沒有民意基礎。

賴苡任今年3月6日前往中選會補件時指出，罷團一階提議時，第一次送件為2838份，第二次（3月6日）補件送了2839份，比第一次送件時多1份，就是要讓大家知道，支持者對民進黨的憤怒、對吳思瑤的不滿。他也有信心補件會通過，第一次送了2838份，被剔除929份後需要補件905份，這次送了2839份，比第一次還多，遠超過門檻。

如今檢方最新起訴書卻揭露，造假份數高達2674份，造假率高達94.18%，僅165份為真實有效。讓吳思瑤受訪時相當感慨說，該案不是僅造假1、2份，而是一口氣偽造2674份連署書，「讓賴苡任在北投、天母搞亂大半年」，這種罔顧事實、濫用公民意志的行徑，對民主制度是一大傷害。

吳思瑤也感謝司法檢調勿枉勿縱，讓證據說話，她再次呼籲，所有司法案件的核心都是「證據」，證據就在這，這樣一個犯罪事實呈現，是非常多國民黨工、志工親自認罪。

吳思瑤喊話國民黨，應勇於面對造假民主的違法事實與作為，好好向人民致歉。她也感嘆，一個泱泱大黨，卻淪為盜用個資、濫用公民意志的機器，這種作為、這種以罷制罷的行徑，真的是荒天下之大謬。她身為當事人，只能說無限感慨。

吳思瑤也期盼，這是她人生最後一次，名字和賴苡任連在一起。她痛批，一個自始自終自導自演、盜用個資，用竊取公民意志的方式來抄襲罷免她，卻還在外面振振有詞、堂而皇之地玩弄法令，這對學法律的人而言，是最大的侮辱，更是有志從政者最差的示範。

至於是否認為該還士林北投公道？吳思瑤說，就是無限感慨，只有165份是真實的連署，卻被利用在罷免案上，造成在地許多紛擾，她對地方鄉親感到無限抱歉，因為她的關係，讓大家度過一段很不愉快的日子，如今真相大白，就讓司法去做後續必要的追究，大家終於能恢復正常生活，也讓說謊的人無所遁形。

針對黃呂錦茹也被起訴部分，吳思瑤則說，國民黨在台北市發動的2個罷免案，抄襲率分別高達94％與96％，這是檢察官清楚辦案後，用證據勾勒出的事實真相。黃呂錦茹身為國民黨台北市黨部主委，不論是動用黨員名冊或黃復興黨部名冊，甚至是過去罷免她的舊連署資料，都不斷拿來做抄襲，這完全是盜用人民意志，也違反個資法與選罷法。

「違法就是違法，台北市這件事絕對動見觀瞻」，吳思瑤認為，遺憾的是，黃呂錦茹卻帶頭指使，現在被起訴了，那司法就該依法處理，但國民黨至今仍沒有人認錯，仍欠社會一個很大的道歉。她再次強調，不是抄襲1、2份，是抄襲了2674份。賴苡任還每天還振振有詞消費她，只為了自己政治目的與個人參選，玩弄法令，台灣人民看得非常清楚。

吳沛憶則說，高達96.2％偽造，證明國民黨發起的連署沒有民意基礎。她尊重司法的裁決。她亦感謝中正萬華民眾展現高度公民素養，盼共同維護優良選風。

▼罷免吳沛憶的連署書更是高達96.2％的偽造。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼立委吳沛憶等民進黨女性立委召開 我挺青年世代 支持青年基本法 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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