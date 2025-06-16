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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

名字多次被起訴書提及　鍾小平：黨中央盼集中支持李孝亮

▲▼黃呂錦茹深夜移送北檢。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭檢方依違反《個資法》、《刑法》偽造文書等罪起訴。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳家祥／台北報導

北檢偵辦民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免偽造連署一案，16日偵查終結，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、罷瑤召集人賴苡任等5人被依違反《個資法》、《刑法》偽造文書等罪起訴。對此，北市議員鍾小平表示，相信他們會做無罪答辯，先祝他們官司順利；他還提到，本來也要率隊參與連署，後來問了朱立倫辦公室主任江俊霆後，認為應該要集中全力支持李孝亮這組，所以後來就暫停了。

國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，日前遭告發各有86份、108份的第一階段連署書是由往生者簽名，涉及偽造文書、非法利用個資等案。歷經多波搜索約談，16日偵查終結，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、初文卿、姚富文、陳奎勳、賴苡任等5人被依違反《個人資料保護法》、《刑法》偽造文書等罪起訴，另18人緩起訴，9人不起訴。

北檢起訴書指出，由於黃呂錦茹聽聞國民黨籍北市議員鍾小平有意在114年2月向中央選舉委員會（下稱中選會）遞交立法委員吳沛憶之罷免申請案之事，為使其主導之罷免案能順利進行及避免他人搶先申請，黃呂錦茹即指示劉思吟、林叡及賴苡任必須在114年2月5日、6日連兩天提出立法委員吳沛憶、吳思瑤之罷免申請案。而為期能在短時間內備齊合格數量之提議人名冊，黃呂錦茹當即向劉思吟、林叡、賴苡任及滿志剛等人表示且承諾提議人名冊由國民黨臺北市黨部「負責」，其等亦明白黃呂錦茹之意思，而達成由該黨部以抄寫方式偽造提議人名冊供新領銜人送件之共識。

針對起訴書多次提到鍾小平，鍾也說明，A、B當然就是黃呂主委主導，C隊是當初本來要參與連署，後來問了黨中央主席辦公室主任江俊霆後，認為應該不要分進合擊而是要集中全力支持李孝亮這組，所以後來就暫停了，在此一併做說明。鍾小平說，黃呂錦茹主委等5人被起訴，相信他們會做無罪答辯，希望一審能有樂觀的結果，先祝福他們官司順利。他也指出，起訴後，接下來要重整旗鼓，對於反罷免31比0國民黨要努力，藍白要合作。

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