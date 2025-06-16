北市罷雙吳揭國民黨內鬥　黃呂主導換領銜人抄5211份名冊

▲黃呂錦茹涉嫌主導黨部志工抄寫罷免案提議人名冊。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦北市「幽靈連署」案，懷疑國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹主導罷免綠委吳思瑤、吳沛憶，不但在領銜人設籍問題上，拍板決定連夜陣前換將，更改提案領銜人，並承諾會由黨部「負責」提供名冊，黃呂還親自到黨部督軍，確認志工抄寫名冊進度後提交選委會，黃呂這一切行動，都是為了避免同黨市議員鍾小平搶先提案罷免。

北檢16日公告起訴的罷免連署案被告有黃呂錦茹、黨部書記長初文卿、黨部總幹事兼執行長姚富文、第四區黨部執行長陳奎勳、以及吳思瑤罷免案召集人賴苡任等5人；吳沛憶罷免案召集人劉思吟、劉夫林睿、青年軍成員滿志綱和黨部志工共18人獲緩起訴處分，各要繳庫1萬到5萬元不等。

罷免吳沛憶案領銜人李孝亮、曾自行募集吳思瑤罷免名冊的市議員張斯綱、青年軍陳冠安、罷免吳思瑤案遞補領銜人張克晉、第一區黨部執行長曾繁川等8人，因查無積極證據知悉罷免案造假名冊，獲處分不起訴。

▲檢方認為台北市議員鍾小平是國民黨台北市黨部偽造連署案起因。（資料照／記者劉昌松攝）

本案由檢察官許智評、朱家蓉共同偵辦查出，黃呂錦茹因見綠營發動罷免國民黨立委，因此倡議「以罷制罷」，並在1月中旬找來賴苡任、滿志綱、劉思吟、陳冠安組成「罷吳四騎士」，分別負責「憶事吳成」、「地動刪瑤」2個罷團組織，黃呂同時要黨工初文卿、姚富文負責名冊整理、造冊事宜。

不過罷免「憶事吳成」罷團2月5日提案後就被中選會告知，備補領銜人涉籍未滿法定期限的問題，黃呂錦茹考量鍾小平若是知道提案遭退件，可能會搶快另行提案罷免吳沛憶，黃呂當晚就決定，隔天(2月6日)重新送件，並發動黨工除了找人遞補領銜人，還要召集人手準備抄寫罷免離異人名冊。

▲罷免吳沛憶案領銜人李孝亮因不知名冊造假獲不起訴。（資料照／記者李毓康攝）

檢調查出，黃呂錦茹在2月6日上午9點開始，親自到黨部監督，由賴苡任指導志工抄寫黨員名單以及台北市一選區、五選區選民個資，其中吳沛憶罷免案的名冊在傍晚4點50分左右，交給不知情的吳沛憶罷免案新任領銜人李孝亮，隔天(2月7日)，再將吳思瑤罷免案提議人名冊交給張克晉，結果2案送進台北市選委會，被發現吳沛憶案偽造2537份、偽造比率96.20%，吳思瑤案偽造2674份、偽造比率94.18%。

起訴指出，被告5人中，黃呂錦茹是國民黨台北市黨部最高領導者，初文卿、姚富文在黨部地位僅次於黃呂，為了自身政治考量，短期內大量偽造名冊，以僥倖取取巧方式搶快申請罷免，不僅罔顧法令，也辜負國民黨黨員及支持民眾的信賴，且犯後否認無悔憶，建請法院對黃呂、初、姚3人從重量刑。