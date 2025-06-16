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一站式專人服務　台東縣銀髮人才服務據點正式啟用

▲台東縣銀髮人才服務據點正式啟用。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣銀髮人才服務據點正式啟用。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為因應少子化與高齡化趨勢所帶來的人口結構轉變，台東縣政府16日正式啟用「台東縣銀髮人才服務據點」，由縣長饒慶鈴、社會處長陳淑蘭及勞動部高屏澎東分署長郭耿華共同主持揭牌儀式，象徵本縣在活化銀髮人力資源政策上邁入嶄新里程。

台東縣長饒慶鈴表示，據點的設立旨在為銀齡族群打造「再學習、再就業、再出發」的友善平台，協助年長者尋找「做得來、做得久、做得開心」的工作機會，延續其職涯價值，實現精彩的第二人生。

根據統計，台東縣65歲以上人口已突破20%，55歲以上人口則占全縣總人口達34.5%。饒縣長指出，銀髮族不是社會的負擔，而是極具潛力的人力資源。他們擁有寶貴的經驗與技能，只要有適當的平台與支持，仍可在職場上發光發熱。此次啟用活動同步舉辦現場徵才及履歷代收，吸引麥當勞、7-ELEVEN、大樹藥局、斯巴克環保工程公司與桂田酒店等70餘家廠商參與，提供超過百個職缺，包括門診助理、門市人員、食品作業員、櫃檯、內外場服務及工程技術等職類，現場氣氛熱絡，反映出市場對銀髮人力接受度持續提升。

本次啟用的銀髮人才服務據點整合縣府社會處、台東區原住民族就業服務辦公室、台東就業中心及民間資源，採「一站式專人服務」模式，提供職涯諮詢、能力盤點、就業媒合、職能培訓及數位技能提升等多元化服務。針對銀髮族常見的職能落差與數位隔閡，據點也規劃專屬課程與實作工作坊，提升其求職競爭力，並結合在地產業需求，協助精準媒合適職，促進人力與產業的雙向對接。

此外，據點亦攜手企業推動銀髮友善職場制度，包括彈性工時、簡化作業流程與設置在職培訓等措施，協助雇主更有效運用銀髮人力資源。

社會處長陳淑蘭補充指出，根據勞動部統計，55歲以上族群的勞動參與率逐年提升，其中55至59歲勞參率已達61.78%，65歲以上亦從2021年的9.2%上升至2023年的9.57%。然而，仍有部分銀髮族對重返職場存在疑慮，包含體能負荷、職能落差及數位能力不足等。針對這些挑戰，據點將從制度設計與實務支持雙面向切入，協助長者在尊重、安全、友善的工作環境中穩健就業。

台東縣銀髮人才服務據點的設立，不僅展現縣府對高齡就業權益的高度重視，更是實踐「全齡共享、世代共融」社會願景的具體行動。未來，縣府將持續舉辦就業媒合、實用課程與主題講座，並深化與中央及民間單位合作，共同推動高齡就業常態化，期盼每位銀髮族在「人生下半場」皆能發揮所長，找到屬於自己的舞台，實現真正的「樂齡樂業」。

歡迎55歲以上有就業需求的中高齡與銀髮民眾，或對僱用銀髮人力有意願的事業單位，洽詢台東縣銀髮人才服務據點，電話：089-333603、333607。

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