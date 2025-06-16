李四川陪王鴻薇掃街嗆民眾「一定反罷」　簡舒培批：副市長像助理

▲ 李四川陪王鴻薇掃街，遇民眾嗆「大罷免大成功」，他回嗆「我們一定反罷成功」。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免將邁向第三階段，台北市副市長李四川昨（15日）陪同國民黨立委王鴻薇掃市場「反罷免」，遇到民眾高喊「大罷免大成功」時，李四川當場反嗆「我們一定會反罷成功」。對此，民進黨台北市議員簡舒培大酸，台北市副市長是市民公僕，卻像黨團幹部、立委助理陪掃街嗆市民，這像話嗎？

李四川昨日陪同王鴻薇掃市場「反罷免」時，遇到民眾高喊，「大罷免大成功！」面對嗆聲，李四川受訪時回嗆，「我們一定會反罷成功」。

▲ 李四川陪王鴻薇掃街，遇民眾嗆「大罷免大成功」。（圖／記者崔至雲攝）

對此，簡舒培在臉書拋2問題反問李四川，第一，王鴻薇砍了台北市的錢，傷了全台22縣市的地方補助，「你不去找她問罪，反而陪她走市場，替她反罷免？」第二，李四川身為台北市副市長，是市民的公僕，卻像黨部幹事、立委助理一樣在街頭掃街嗆市民，這像話嗎？

「台北市副市長代表的應該是市民的利益，不是政黨的權力！」簡舒培一一列舉，王鴻薇在立法院的表現「亂砍預算、口無遮攔」，她支持藍白聯手統刪中央預算，導致全國地方補助被砍，連台北市也首當其衝；且在立法院公然嗆聲不怕罷免，言詞囂張、暴力推打同僚、滿口造謠，把問政變成鬧劇；她甚至質疑國防預算、護航中國言論，引發社會高度不滿。

簡舒培質疑，這樣的立委，面對人民的罷免聲浪，不思反省，市府高官卻出動護航，難道這就是台北市的行政團隊風格？

最後，簡舒培強調，台北市民記得很清楚，不是人民不講道理，是藍營立委根本沒把人民放在眼裡。罷免藍營立委，不是因為「輸不起」，而是因為他們毀憲亂政、橫行霸道、亂刪預算。