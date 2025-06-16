已非首次！反罷看板「蔣萬安遭毀容」　王鴻薇報案了：追究到底

▲反罷免看板再度遭破壞，王鴻薇已向警方報案。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

記者詹詠淇／台北報導

罷免即將迎接第三階段投票，罷團和被罷免的藍委們都空陸戰齊發應戰。不過，國民黨立委王鴻薇今（16日）指出，她在路口掛的看板涉嫌被罷團、青鳥、側翼破壞，辦公室已第一時間報案，而嫌犯也已被警方鎖定，這是她看板第2次遭破壞。王鴻薇也強調，絕對不姑息任何犯罪行為，一定追究到底。

近期罷免看板爭議頻傳，王鴻薇今日在臉書表示，有支持民眾早上向辦公室通報，王鴻薇於民權東路吉林路路口1樓的看板，涉嫌被罷團、青鳥、側翼破壞，辦公室第一時間已經報案。她強調，「對於任何犯罪行為，我們絕不姑息，一定追究到底」。

▲反罷看板再度遭破壞，王鴻薇向警方報案，並已鎖定嫌疑人。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

同時，王鴻薇指出，第一時間經警方勘驗畫面後，已鎖定嫌犯為1男1女，以異物用刺破的方式對看板上的台北市長蔣萬安面部部分攻擊破壞，隨後離去。而已經是她的看板第2次遭破壞，而且是針對蔣萬安的攻擊。

王鴻薇認為，同一個地點罷團的看板依然屹立在那，她沒有違法違規的看板，卻被這樣惡意的破壞，甚至遷怒蔣萬安，「但無論對方使用多少惡劣的手法，都無法打敗我們反罷的意志」，所有攻擊都是告訴市民、及所有支持者投下不同意，終結場政治惡鬥、毫無理性的惡罷。





▲王鴻薇指反罷看板遭破壞，同一地點罷團看板依然屹立在那。（圖／翻攝王鴻薇臉書）