遭王鴻薇控破壞看板　罷團火速闢謠：堅決反對暴力

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（16日）指控，她的看板涉嫌被罷團、青鳥、側翼破壞，辦公室已第一時間報案，而嫌犯也已被警方鎖定，這是她看板第2次遭破壞，強調絕對不姑息任何犯罪行為，一定追究到底。對此，罷團「山除薇害」稍早也澄清回應，絕無任何人蓄意破壞王鴻薇的看板，堅決反對任何形式的暴力與破壞行為，支持儘早調閱監視畫面，早日找出犯案者、釐清真相。

王鴻薇今日上午在臉書指控，她於民權東路吉林路路口1樓的看板，涉嫌被罷團、青鳥、側翼破壞，而這也是她的看板第2次遭破壞。辦公室第一時間已報案，經警方勘驗畫面後，也鎖定嫌犯為1男1女，以異物用刺破的方式對看板上的台北市長蔣萬安面部部分攻擊破壞，隨後離去。她強調，「對於任何犯罪行為，我們絕不姑息，一定追究到底」。

▲王鴻薇指控罷團、側翼破壞她的反罷看板，並向警方報案。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

面對王鴻薇的指控，「山除薇害」也回應，對於看板遭破壞深感遺憾，但「山除薇害」要嚴正澄清，「我們團隊內部志工秉持守法的精神，絕無任何人蓄意破壞王委員或任何他人設置的看板與牆面設施」。

「山除薇害」指出，團隊自三階開始已無招募新志工的企劃，夥伴皆自一、二階共同奮鬥至今，是互相扶持且具有互信基礎的好或辦。「我們堅決反對任何形式的暴力與破壞行為」，並支持王鴻薇與警方一同查明事實真相。該路口設有監視器，若王鴻薇有報案需求，「山除薇害」亦全力支持儘早調閱監視畫面，早日找出犯案者、釐清真相。

「山除薇害」認為，民主社會中的價值對決，應該建立在公開透明、公平理性的討論基礎上，而非任何形式的抹黑、破壞，或轉移焦點的操作。「山除薇害」將持續以行動與創意，合法、和平、理性爭取中山北松山民眾的認同與支持，也懇請社會大眾理性看待，勿讓造謠與誤解模糊了民主行動的初衷。

▲罷團「山除薇害」出面闢謠，堅決反對任何形式的破壞。（圖／翻攝自Facebook／山除薇害—罷免王鴻薇）