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7月開放公測！AirPods韌體升級　將支援高音質錄音與遙控拍照

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

▲AirPods韌體更新公測將啟動 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果公司宣布，將首度向一般使用者開放AirPods韌體的公開測試版本（Public Beta），不再限定開發者帳號即可參與。此更新將於7月透過「Apple Beta軟體計畫」上線，使用者可免費體驗最新功能。

根據蘋果官方新聞稿，這次加入公測行列的系統版本還包括iOS 26、iPadOS 26、macOS Tahoe 26、tvOS 26、HomePod軟體26以及watchOS 26。先前針對開發者釋出的韌體更新已適用於AirPods第四代與AirPods Pro 2，具體新增功能如下：

◆通話與視訊音質升級：支援更高音質的語音與視訊通話。

◆錄音品質提升：可錄製具備「錄音室等級」品質的音訊，適合訪談、Podcast 與影片錄製用途。

◆相機遙控功能：可搭配iPhone的相機App，透過AirPods遠端控制拍照或啟動錄影。

◆自動暫停功能：裝置能自動偵測使用者是否進入睡眠狀態，並自動暫停播放音訊。

這項韌體公測的推出，預期將提升使用者對AirPods生態系統的參與度，也象徵蘋果在穿戴式裝置功能整合上進一步邁進。

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