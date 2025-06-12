蘋果推出《F1》觸覺回饋預告片　用 iPhone 看「就像自己在飆車」

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果原創電影（Apple Original Films）《F1》由知名男星布萊德彼特所主演，將在25日正式上映，對此，蘋果在 12日獨家推出「觸覺回饋」預告片，將透過 iPhone 上的 Taptic Engine 所設計，將可以透過握著手機，真切感受到引擎、輪胎碾壓過陸源的震動，讓觀影者能更加融入劇情中。

▼《F1》將在25日上市，粉絲可以透過iPhone在Apple TV+上享受「觸覺回饋」預告片。



蘋果自研，同時應用在iPhone上的Taptic Engine，將可以讓使用者宛如被「觸碰」一般，體驗到不同的感受，對此，面對即將要上映的《F1》電影，除了在WWDC上就在開頭播放顯現對其重視， 12日凌晨更推出能在 Apple TV app上體驗的「觸覺回饋」預告片，每一段觸覺回饋設計皆逐格打造，精準對應電影的情緒節奏與畫面律動，帶來極具沉浸感與戲劇張力的全新觀影體驗。就像音效設計與色彩調校一樣，觸覺回饋也是本片創意流程中不可或缺的一環，每一次震動皆讓電影敘事更扣人心弦。

即日起可到 Apple TV app （需 iOS 18.4 或更新版本，無須額外下載或設定）及 App Store 體驗這支觸覺預告片，《F1》電影將於6月25日(週三) 2D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema · ScreenX 同步上映。