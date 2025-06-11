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深入WWDC幕後　蘋果高層揭設計革新關鍵與Siri延宕內幕

▲▼ 。（圖／蘋果提供）

▲蘋果高層解釋設計背後取捨，並持續優化使用者流程。（圖／蘋果提供）

 記者吳立言／綜合報導

在今年WWDC開發者大會後，蘋果高層Craig Federighi（軟體工程資深副總裁）與Greg Joswiak（全球行銷資深副總裁）罕見接受外媒專訪，針對Siri進度落後、AI策略與介面設計進化等熱議話題，做出正面回應。訪談內容揭露多項未曾公開的決策過程，包含Sir架構重建的原因，以及iPadOS與visionOS背後的設計理念。
Federighi表示，Apple Intelligence的目標從來就不是做出一個單獨的聊天機器人，而是要讓AI深入作業系統的每個角落，讓現有功能變得更強大。他強調「我們不是在建立另一個聊天框，我們是在強化整個使用者體驗。」

此次WWDC發表的AI功能超過20項，從摘要、通知優化、照片清理，到圖庫語義搜尋、影片生成，皆與系統深度整合。開發者也能透過Swift語言與Foundation Models框架存取本地模型，而一般用戶則可透過捷徑（Shortcuts）與私人雲端，串接包括OpenAI模型在內的服務。

談到Siri重建，Federighi坦言原定推出的V1架構因品質未達標準已被淘汰。他指出，蘋果原計劃在2023年底或2024年春季推出新版Siri，但發現V1架構即使努力優化，仍無法達到蘋果一貫要求的水準，因此決定轉向更完整的V2架構。

「這不是從頭開始，而是將既有的架構進行深度改造與統一，確保整體一致性與品質，」Federighi表示。新Siri將涵蓋更佳的語意理解、回應自然度與裝置控制能力，但尚未公布具體上市時間。他預告，這項進化「預計一年內完成」，意味最快2026年才會全面上線。

Joswiak進一步談到Apple各系統採用的「液態玻璃」設計語言，明言靈感來自visionOS。「這種模擬玻璃光學效果的材質設計，讓介面自然融入背景，不僅美觀，也提升使用效率，」他說明，設計團隊甚至實際研究過不同玻璃的材質、透光率與反光特性，確保虛擬設計亦保有實體質感。這項設計已應用在相機App等多個界面上，像是只留下「拍照」、「錄影」兩大主功能，其他設定則透過流暢動畫漸進展現，兼顧簡潔性與進階操作。
對於iPadOS多工處理的爭議，Joswiak指出這是一場「深思熟慮的演進」，iPad作為一款以觸控為核心的裝置，在設計上需兼顧即時回應與使用直覺。他說「iPad背景任務不能像Mac那樣自由執行，必須透過API宣告與管理，確保前景體驗優先。」此外，Apple也透過加入選單列、視窗操作等熟悉元素，讓使用者在Mac與iPad間切換時更無縫。他也幽默建議「兩台都買最完美。」

在Vision Pro所採用的visionOS方面，Joswiak說明新版支援空間釘選功能，讓使用者能將行事曆、Safari 視窗等固定在真實空間特定位置，即便裝置重啟也不受影響。他形容這是「強大到不可思議的模型」。另外，全新推出的擬真人物形象（Personas）也大幅進化，掃描只需約1分鐘，即可生成超越「恐怖谷」的自然虛擬影像，展現AI與影像處理的技術進步。

從這場專訪可以看出，蘋果並未追求打造單一的聊天機器人，而是選擇讓AI深度融入系統，提升整體使用體驗。Siri架構重建、visionOS設計導入、iPadOS的多工調整，都是為了確保每個細節達到以往標準。雖然部分功能尚未推出，但Apple高層已勾勒出未來方向。AI將成為每一次互動背後的無形支援，悄悄改變我們與裝置的連結方式。

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