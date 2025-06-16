　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗情報首長遭擊殺！IRGC威脅報復　以色列空襲警報大響

▲▼ 以色列伊朗開打。圖為伊朗德黑蘭。（圖／路透）

▲伊朗證實情報首長及其副手命喪以色列空襲。圖為伊朗德黑蘭。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）證實，伊朗精銳革命衛隊情報首長卡茲米（Mohammad Kazemi）及其副手命喪以色列15日空襲德黑蘭的行動。在此之際，伊朗16日凌晨對以色列再度發動新一輪飛彈攻勢，以色列全境空襲警報響起。

CNN、以色列時報報導，伊朗革命衛隊（IRGC）已證實卡茲米及其副手穆哈格赫（Hassan Mohaghegh）、另名高階情報官員巴格瑞（Mohsen Bagheri）的死訊，並稱將對以色列情報機構發動新一輪攻擊，展開報復。

此前，以色列總理納坦雅胡15日接受美媒福斯新聞採訪時稱，「就在剛才，我們在德黑蘭擊斃情報首長和他的副手」。在過去這幾天，以色列已經擊殺伊朗多名高階軍事指揮官與核科學家，包括革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）。

依據以色列發布的最新消息，伊朗朝以色列發射更多飛彈，「目前空軍正努力在任何必要地方進行攔截攻擊，以消除威脅」。特拉維夫（Tel Aviv）與耶路撒冷（Jerusalem）等多個地區已經響起紅色警報，耶路撒冷傳出巨大爆炸聲響，以軍已指示民眾進入防空避難場所躲避，直到另行通知為止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 4942 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平明先發投手！　睽違663天重返投手丘
快訊／林依晨二寶生了！平安產下男寶寶母子均安
快訊／日圓直逼史上最甜！臨櫃換匯熱度激增
「稱讚上海垃圾桶、送餐機器人」被吐槽！館長怒：台灣沒有阿
快訊／公館大橋爆墜橋！30多歲男無呼吸心跳
去年逾20萬人死亡　10大死因出爐
全球最危險國家「竟是亞洲這國」　安全指數新加坡贏了日本
偷拍廟會鋼管女更衣　他慘遭轎班圍毆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以軍跨2300km攻擊伊朗機場！加油機起火　最遠打擊行動曝光

以色列「國防科技重鎮」被炸！魏茲曼科研院起火　以軍空防陷窘境

不只地面遭摧毀！　伊朗關鍵「地下鈾濃縮離心機」恐已爆炸

全球最危險國家「竟是亞洲這國」　安全指數新加坡贏了日本

伊朗情報首長遭擊殺！IRGC威脅報復　以色列空襲警報大響

秘魯6.1地震1死5傷！　首都利馬「恐怖山崩」畫面曝

雅詩蘭黛榮譽主席勞德辭世　享耆壽92歲

指控伊朗2度「暗殺川普」未遂！　以色列總理驚曝殺機內幕

領物資卻遭以軍槍殺！加薩援助站又釀8死　居民悲吐：是陷阱

匿名官員：只要以色列持續攻擊　伊朗絕不接受談判

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【又被問是哪國人】館長秒尬笑！回車上暴怒全說了

【橘貓大爺上身】直接躺車頂霸位！店員笑著整隻打包

【剛違規就GG】台南休旅車駕駛不禮讓行人！巡邏警秒追上攔停開罰

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

【沒有特權】館長搭大陸高鐵狂讚舒適！下秒突被請離尷尬讓座

以軍跨2300km攻擊伊朗機場！加油機起火　最遠打擊行動曝光

以色列「國防科技重鎮」被炸！魏茲曼科研院起火　以軍空防陷窘境

不只地面遭摧毀！　伊朗關鍵「地下鈾濃縮離心機」恐已爆炸

全球最危險國家「竟是亞洲這國」　安全指數新加坡贏了日本

伊朗情報首長遭擊殺！IRGC威脅報復　以色列空襲警報大響

秘魯6.1地震1死5傷！　首都利馬「恐怖山崩」畫面曝

雅詩蘭黛榮譽主席勞德辭世　享耆壽92歲

指控伊朗2度「暗殺川普」未遂！　以色列總理驚曝殺機內幕

領物資卻遭以軍槍殺！加薩援助站又釀8死　居民悲吐：是陷阱

匿名官員：只要以色列持續攻擊　伊朗絕不接受談判

全台胸腔內科新血僅27人創新低　專家憂再爆疫情恐整科「團滅」

5個步驟脫離月光族！　看穿你金錢流向的財務健檢

統一獅聯名三麗鷗　酷企鵝、酷洛米、Hello Kitty開球

埔里咖啡達人莊鴻模中風1年復健中　盼全台推廣藝妓咖啡

撐不住！5元佛心價沒了　彰化站前停車場首度調漲

神鬼女騙子10年撈54億！不只臺雅老董　黑幫大哥也中招

大谷翔平明日對教士登板　睽違663天重返投手丘

林志玲露長腿曬Valentino復古V字包！潤娥也拎同款引領極繁華麗風

以軍跨2300km攻擊伊朗機場！加油機起火　最遠打擊行動曝光

空姐人妻遭背叛！資安董座搞上女客戶懷孕　小三要賠50萬

【沒有特權】館長搭大陸高鐵狂讚舒適！下秒突被請離尷尬讓座

國際熱門新聞

26歲女模拍片慘死！銀行員手段兇殘曝

為拍照「坐爛150萬水晶椅」秒落跑

伊朗新一輪飛彈猛轟　以色列：多個地點遭到擊中

秘魯6.1地震1死5傷！恐怖山崩畫面曝

全球最危險國家「竟是亞洲這國」

川普發文：我來處理，讓中東再次偉大

「你停我再停」伊朗爆：美助攻以空襲

美犧牲烏克蘭援以　澤倫斯基哭：我的飛彈呢

人夫激戰女下屬！她與「小三老公」聯手抓姦

伊朗被爆2度「暗殺川普」未遂！

美國可能介入以伊　川普：普丁來調停

佳子公主訪巴西遭偷拍！影瘋傳　日網炸鍋

美陸軍慶典變調　川普閱兵「全美爆示威潮」

華郵：川普擬擴大旅行禁令　「新增36國」非洲最多

更多熱門

相關新聞

伊朗被爆2度「暗殺川普」未遂！

伊朗被爆2度「暗殺川普」未遂！

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）15日指控，伊朗策畫了針對美國總統川普的2次暗殺未遂行動，因為川普是伊朗獲取核武的最大威脅。

匿名官員：只要以色列持續攻擊　伊朗絕不接受談判

匿名官員：只要以色列持續攻擊　伊朗絕不接受談判

以色列總理：伊朗很弱　恐政權更迭

以色列總理：伊朗很弱　恐政權更迭

美國可能介入以伊　川普：普丁來調停

美國可能介入以伊　川普：普丁來調停

美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫

美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫

關鍵字：

伊朗以色列

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

快訊／今變天「雨最大」地區曝　8級強風來了

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

館長下機遭嗆丟東西！火大宣布下一步

29歲人妻護理師轉戰AV界

賣家「出貨1通知」　大票人爆反感：取貨秒退

北市男童緊黏小二學妹逛校園　老師起疑竟問出性侵內幕

26歲女模拍片慘死！銀行員手段兇殘曝

快訊／大雷雨來了！　2縣市大雨特報

海陸2特勤中士海游救5學生！1學生下落不明

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

男生睡的枕頭、床單一直發黃？醫曝3成因

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

側躺玩手機「會變醜」！長期恐讓人失明

這周雷雨連7天開轟！專家曝颱風可能生成時間

更多

最夯影音

更多

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面