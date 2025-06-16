伊朗情報首長遭擊殺！IRGC威脅報復　以色列空襲警報大響

▲伊朗證實情報首長及其副手命喪以色列空襲。圖為伊朗德黑蘭。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）證實，伊朗精銳革命衛隊情報首長卡茲米（Mohammad Kazemi）及其副手命喪以色列15日空襲德黑蘭的行動。在此之際，伊朗16日凌晨對以色列再度發動新一輪飛彈攻勢，以色列全境空襲警報響起。

CNN、以色列時報報導，伊朗革命衛隊（IRGC）已證實卡茲米及其副手穆哈格赫（Hassan Mohaghegh）、另名高階情報官員巴格瑞（Mohsen Bagheri）的死訊，並稱將對以色列情報機構發動新一輪攻擊，展開報復。

此前，以色列總理納坦雅胡15日接受美媒福斯新聞採訪時稱，「就在剛才，我們在德黑蘭擊斃情報首長和他的副手」。在過去這幾天，以色列已經擊殺伊朗多名高階軍事指揮官與核科學家，包括革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）。

依據以色列發布的最新消息，伊朗朝以色列發射更多飛彈，「目前空軍正努力在任何必要地方進行攔截攻擊，以消除威脅」。特拉維夫（Tel Aviv）與耶路撒冷（Jerusalem）等多個地區已經響起紅色警報，耶路撒冷傳出巨大爆炸聲響，以軍已指示民眾進入防空避難場所躲避，直到另行通知為止。