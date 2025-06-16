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龍岡清真寺伊斯蘭文化交流　分享信仰與連結在地情誼　

▲龍岡清真寺伊斯蘭文化交流

▲民政局專委游建盛(後排右二)期許龍岡清真寺董事長馬小詳(後排右三) 落實伊斯蘭文化推動，（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市中壢、平鎮兩區交界處的龍岡清真寺，15日舉行伊斯蘭文化交流及年度「忠孝節」活動。出席活動的市府民政局專委游建盛表示，龍岡清真寺堪稱是全台歷史優久的清真寺，月餘前甫選出第12屆董事長馬小詳，期許新任團隊全力推動伊斯蘭文化、教育和地方公益，市府會努力讓教親在桃園獲得最好的照顧。

台北清真寺董事長鄭泰祥表示，桃園是台灣清真寺最多的地方，除了龍岡清真寺、還有大園清寺以及觀音清真寺，另外，在桃園的多所大專院校並設有穆斯林學生的祈禱室場所，台灣對伊斯蘭的友善情況越來越好。

▲龍岡清真寺伊斯蘭文化交流

▲龍岡清真寺堪稱是全台歷史優久的清真寺。（圖／記者楊淑媛攝

儘管台灣正式登記的穆斯林人數不到千人，但鄭泰祥說，伊斯蘭信仰早已在台灣扎根，主要來是自外籍移工與跨國婚姻的穆斯林，估計這些穆斯林人口即超過25萬人，且每年以4萬人增加中，而這些穆斯林在照護機構、家庭或工廠，都扮演很重要、很正面的「國安」角色，其重要性不容忽視。

▲龍岡清真寺伊斯蘭文化交流

▲穆斯林宰牲節演出。（圖／記者楊淑媛攝）

龍岡清真寺總幹事馬賽仁說，今日舉行的伊斯蘭文化交流及年度「忠孝節」活動，新任董事長馬小詳團隊也請教親們邀請鄰居、友人參加，桃園印尼文化交流協會理事長謝努濃是虔誠的穆斯林，邀請新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青、協會行銷長也是由米整合行銷執行長楊禮琳等好友參加，期認識伊斯蘭文化和在桃園的穆斯林宗教信仰。

▲龍岡清真寺伊斯蘭文化交流

▲教親發送紅包鼓勵唸可蘭經小朋友。（圖／記者楊淑媛攝）

楊禮琳說，龍岡清真寺今日舉辦華人所稱的「忠孝節」活動，就是穆斯林宰牲節，也是伊斯蘭教神聖的大節日，展現伊斯蘭文化中，虔誠、分享、團結與互助的一面，看到來自全台各地的穆斯林和二代、三代齊聚，小朋友們上台唸可蘭經，教親發送紅包鼓勵以及演出穆斯林宰牲節，體會到龍岡清真寺，已成為許多在地居民與外籍移工信仰的中心，為原本即具有多元文化的龍岡地區注入更多人文色彩。

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