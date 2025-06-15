男生睡的枕頭、床單一直變黃　醫師曝3大成因：不是沒洗澡

▲男性睡覺時躺的枕頭、床單，時常沾染黃黃的垢，讓不少女性感到困惑。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

許多人會感到好奇，為何男性睡覺的床位、枕頭都會充滿黃垢。針對這種情況，胸腔暨重症專科醫師黃軒曾分享原因，其實是因為男性不停分泌賀爾蒙、汗水與皮屑所導致，若真的想避免這種情況，最好是天天洗澡，並定期更換寢具。

先前有網友在Threads上發文，指稱男性與女性所睡的床位會有明顯色差，髒兮兮的模樣「差點以為掉進水溝」，不曉得為何有這種情況發生。

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貼文在網路上曝光以後，吸引上萬網友按讚，也因此掀起許多討論。不少有伴侶的女性發現，自家的床單、枕套也有這種情況發生，讓人相當困惑。

▲男性睡覺時躺的枕頭、床單，時常沾染黃黃的垢，讓不少女性感到困惑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



針對這項問題，黃軒曾在臉書上解答，男性體內的雄性賀爾蒙，尤其是睪固酮，對於促進皮脂腺的擴大、油脂大量生產有明顯作用。且由於男性體內的激素問題，會將睪固酮轉換成更為強效的雄性賀爾蒙，進一步提高男性皮脂大量生產。此外，黃軒還說，這些皮脂本來就是淡黃色液體，其中的角鯊烯（Squalene）等成分，也會讓枕頭套明顯泛黃。

至於第二點則是「不停分泌的汗水」。黃軒提到，在睡覺期間，男性的皮膚依舊不斷分泌汗水，這些汗水中含有的酸性物質，是導致枕頭發黃的主要成分之一。即使不在高溫環境下，皮膚表面還是會持續分泌汗水，只不過肉眼往往無法察覺。

第三點則為「不停掉下的屑屑」。黃軒說，受到男性賀爾蒙影響，男性皮膚所分泌的汗水、油脂裡，還會混有一堆屑屑，例如汗垢、頭皮屑及口水等物，導致男性接觸到的任何衣物都容易發黃。

黃軒表示，想要避免這種情況發生，就要做好個人衛生習慣，例如每天洗澡、定期更換枕套、床單等等，都有助於減少問題。