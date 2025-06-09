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OL不遵醫囑藥量增4倍吞下肚　「眼睛爆血險失明」視力回不去

▲▼洪啟庭,視力檢查,飛蚊症 。（圖／記者許宥孺攝）

▲OL不遵醫囑亂服藥物，眼睛爆血險失明，視力也回不去了。（圖非當事人／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

女性更年期經常伴隨生理、心理上的不適。一名OL更年期出現頻尿、失眠、變胖等症狀，就醫後以賀爾蒙治療改善，她為了尋求更快的效果，忽略藥物可能帶來出血併發症，竟擅自將一天的劑量增至4倍，造成左眼大出血、視神經栓塞，痂皮緊緊黏住視網膜，導致視力出現嚴重缺損。眼科醫師表示，由於血栓剝除不易，手術還可能導致全盲，目前僅能持續服藥止血，真的是血淋淋的教訓。

更年期是女性生命中一個重要的轉折點，通常發生在45至55歲之間，由於卵巢功能退化、雌激素和黃體素分泌減少，導致出現熱潮紅、盜汗、心悸、陰道萎縮等。為緩解不適，除了調整飲食、運動與作息，醫師可能建議荷爾蒙療法。然而，此療法存在潛在副作用，如靜脈栓塞和子宮肌瘤患者不適用，並可能引發腹脹、乳房脹痛、子宮出血，甚至深層血管栓塞及乳癌等風險。

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▲個案陳女士左眼的視神經盤上有明顯的圓形黑色血塊，大小約2.5 x 2.5mm。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲個案陳女左眼的視神經盤上有明顯的圓形黑色血塊，放大檢查是血栓形成結痂，蓋住視神經盤。（圖／洪啟庭醫師提供）

收治病例的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，一名53歲的陳姓女上班族，去年12月突感左眼出現大片飛蚊，且左眼下方視野明顯缺損。就醫檢查發現，女子的左眼視力僅剩0.6，視神經盤上方有圓形褐黑色血塊，部分視網膜血管大量滲漏，導致玻璃體發炎出血，部分血塊也變成纖維化組織，形成大片飛蚊症。

更嚴重的是，視神經盤上方的視神經血管早已栓塞並結痂，而靠近黃斑部旁的視網膜血管也出現血栓，這2處血栓緊密附著著視網膜與視神經，難以徹底治療。

▲視神經盤附近的結痂(紅色箭頭)，會造成視野缺損。此外 部分視網膜血管也出現滲漏、產生玻璃體發炎與出血，大片 的飛蚊症會干擾患者視軸(黃色箭頭)，甚至造成視力下降。。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲視神經盤附近的結痂(紅色箭頭)造成視野缺損，大片的飛蚊症會干擾視軸(黃色箭頭)造成視力下降。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲接近視神經的部位也發現血栓的結疤(黃色箭頭)。此 外部分區域的視網膜血管亦有滲漏，形成玻璃體出血與玻 璃體混濁 (紅色箭頭)。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲接近視神經的部位也發現血栓的結疤(黃色箭頭)，部分區域的視網膜血管也有滲漏形成出血(紅色箭頭)。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭指出，陳姓女子自述沒有糖尿病、高血壓等疾病，也沒有高度近視、青光眼等問題。不過她提及，去年7月因更年期症狀，經婦產科醫師診斷後接受口服荷爾蒙療法，服用1個月後，無法忍受潮紅、掉髮、體重增加、皮膚變皺及嚴重失眠等副作用，出現社交焦慮症，自行將劑量增加3到4倍，希望能加速改善症狀。

陳姓女子表示，她加重藥劑持續服用4個月後，今年1月起，左眼視力開始模糊，出現視力缺損，嚴重影響閱讀、開車等日常生活，騎車也常常摔倒。

▲▼洪啟庭,視力檢查,飛蚊症 。（圖／記者許宥孺攝）

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

洪啟庭表示，儘管出血症狀和飛蚊症有所改善，但2處血栓已經明顯形成結疤，若冒然使用外科手術可能導致視神經撕脫、視網膜剝離，甚至有全盲的風險，目前陳女士除了口服止血藥物及眼球注射外，仍持續觀察，預後不佳。

洪啟庭指出，根據研究，雌激素、黃體素皆可能在服用半年內導致出血，一般人都以為雌性素接受器只存在女性生殖器官，但也有極少數報告曾指出過量雌性素會造成結膜下出血、鼻出血、膀胱出血、顱內出血；綜合研判，陳女士服用過量雌激素、黃體素才造成眼睛內出血。呼籲患者務必遵照醫師指示，切勿自行增減劑量，像陳女士出現永久性視力缺損，就是血淋淋、慘痛的教訓。

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