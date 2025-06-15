7學生屏東枋寮漁港戲水「突被海流帶走」　19歲高中生下落不明

記者陳崑福／屏東報導

屏東枋寮漁港燈塔下方海域今（15）日下午約3點發生一起戲水意外；有7名學生在海邊玩水時，疑似遭到突如其來的海流帶離岸邊，附近民眾求助消防單位緊急通報海巡單位前來協助，目前還有1名19歲高中生下落不明，還在搜救中。而案發時救援畫面也曝光。

▲海巡人員救援枋寮漁港落水學生。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署第八巡防區接獲該戲水意外，立刻派出第十四海巡隊CP-1055艇及岸巡人員共13人，搭配2輛巡邏車前往現場展開搜救。行動迅速，海巡艇於下午3點51分救起5名學生，接著在3點55分，又有1人自行爬上岸邊的消波塊，由海巡人員安全接應上岸。

目前仍有1名學生失聯，海巡署持續在海上與岸邊搜索。傍晚5點10分，更派出空中偵察機從高雄小港機場起飛協助搜尋，整體救援由第八巡防區統一指揮。

海巡署提醒，近日屏東天氣不穩，海象變化大，風浪強烈，民眾進行水上活動前務必確認天氣和海況是否安全。如果遇到突發危險，請立刻撥打「118」海巡專線報案，海巡人員會在第一時間前往救援，保障大家安全。

海巡署也呼籲大家，無論是海邊玩水還是從事其他海上活動，一定要注意安全、結伴同行，避免單獨戲水，以免發生危險。