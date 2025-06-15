21歲男疑遭軟禁沒戶口　律師：可循這條刑法「追訴時效20年」

▲台中1名21歲青年疑為幽靈人口，不僅沒戶口，父親還不讓他步出套房、不給上學。（圖／里長蘇乙青提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區1名21歲青年被發現疑是真正意義上的幽靈人口，除了沒有戶口，其父親還疑長年不許他踏出套房、也未讓他就學，導致青年不識字、心智宛如10歲童，近日被當地里長發現，案件得以曝光。律師林瓊嘉指出，青年已成年，對於父母應不適用於兒少法的行政處分，不過若查明有軟禁或限制行為的事實，父母恐涉刑法妨害自由罪，追訴時效達20年。

▲律師林瓊嘉。（圖／林瓊嘉提供）



林瓊嘉表示，兒童接受教育是基本人權，若父母剝奪孩子上學權利，即違反兒少法第49條，社會局可裁處6萬元至60萬元罰鍰；若判斷是弱勢家庭，社會局可將孩子安置社福機構，也可對父母提出停止親權（監護權）的訴訟。

林瓊嘉說，不過，本案被害人已經成年，距離違規行為終止已超過3年，社會局對於父母的違規行為無法做出行政裁罰，但是，基於保護被害人，社會局及教育局有義務提供被害人應有的妥善教育保護措施，讓他有回歸社會功能。

林指出，社會局在評估被害人的過程當中，若發現刑事的告訴有助於被害人後續的恢復跟司法救濟，社會局可考慮對犯罪行為人（父母）獨立提出刑事告訴，在本案當中，被害人疑被限制行動，其父母涉犯刑法第302條「私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由」罪，追訴時效20年，社會局應該評估是否對父親提出刑事告訴，是現階段司法保護的作為。

林瓊嘉說，目前當事人的說法是真是假，相關單位仍須查證，若所言為真，有可能是新住民或逃逸外勞所生的孩子，不敢在台灣報戶口，或是並非在醫院出生，否則一定有出生的醫院證明。

該名21歲青年，日前被北屯區北京里長蘇乙青發現在回收廠撿回收物，蘇一問之下發現青年疑似流落街頭，不太識字、舉止宛如10歲孩童；蘇進一步了解，青年的父親不但沒有幫他報戶口、就學，長年來還被要求不得走出套房，形同軟禁，近日因故被趕出家門。

社會局表示，男子因露宿街頭被通報，社會局立即前往協助安置男子，提供餐食和住所庇護，並持續關懷及聯繫家屬。男子自述沒有戶籍證件，從小被爸爸要求待在租屋處不得外出，也沒有受過教育，但因男子表達有限，許多資訊仍需進一步查證釐清。社會局與相關局處將積極協助男子取得戶籍、就業、居住等相關事宜，幫助他穩定生活。

社會局補充，目前仍需釐清男子的出生通報、入學、親子關係及實際照顧生活情形。若調查結果確認男子幼時遭父親限制自由、剝奪就學及影響身心發展，除了將依兒少權法裁處，也會依刑法「妨害幼兒發育罪」主動告發。