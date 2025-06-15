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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳4機構進行國安簡報　黃國昌驚「完全不知情」：這是府應有態度？

▲▼台灣民眾黨立法院黨團舉行「無兵可用 奢談國安！提高軍人待遇 落實國防安全」記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、立委陳昭姿、林憶君出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌於18日上午進行國安簡報，傳出總統府規劃由國防部等4機構進行國安簡報，屆時總統府秘書長潘孟安將親自迎接。對此，民眾黨主席黃國昌今（15日）不滿表示，身為受邀人都無從得知細節，府方竟然透過綠色媒體放話，這是總統府處理跟在野黨領袖見面，應有的態度與作為嗎？

黃國昌今上午出席民眾黨舉辦的「台灣怎麼脫離交通地獄講座」，會前接受媒體訪問。針對18日國安簡報，有媒體指出，府方規劃潘孟安親自迎接，由國防、兩岸、外交、國安局等4機構進行國安簡報，結束後再綜合討論？黃國昌聽聞問題後，先是問媒體「從哪裡得知府方規劃？」

黃國昌指出，自己覺得非常納悶，「我是受邀的人，我都不知道，《自由時報》會知道？這是目前總統府處理重大跟在野黨領袖見面， 應該有的態度跟作為嗎？」

黃國昌強調，自己完全沒辦法理解，什麼時候總統要和在野黨領袖見面，竟是透過如此草率的方式，透過特定媒體放話，這樣對嗎？或許所有台灣人民 都可以好好共同思考這問題。

媒體追問，是否考慮參加國安情勢簡報？黃國昌說，「我沒有接到任何具體規劃的內容，你要我隨著《自由時報》起舞嗎？」


 

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