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賴清德出席長老教會感恩禮拜　喊反併吞、顧台灣、護主權、挺民生

▲▼總統賴清德15日前往高雄出席「台灣基督長老教會宣教160週年紀念感恩禮拜」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德15日前往高雄出席「台灣基督長老教會宣教160週年紀念感恩禮拜」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德15日前往高雄出席「台灣基督長老教會宣教160週年紀念感恩禮拜」時，提到當前台灣面臨國內外許多挑戰，尤其是來自中國的併吞威脅。他期盼大家繼續支持政府各項政策，一同為台灣未來努力，共同反併吞、顧台灣、護主權、挺民生，讓未來子子孫孫都能在這塊土地生活。

賴清德致詞時表示，10年前台灣基督長老教會紀念來臺宣教150週年，當時他擔任台南市長，與教會合辦「台南教會日」活動。而今天榮幸能以總統身分，前來參加長老教會宣教160週年紀念感恩禮拜。

賴清德指出，今年的主題是「激勵信仰生命，邁向家園豐盛」，秉持「愛基督、顧台灣」的信仰精神，眾教會齊聚一堂，見證上主對台灣的恩典。從1865年馬雅各醫師來台宣教以來，長老教會已經深耕台灣160年，帶來重大貢獻。

賴清德指出，長老教會深入許多偏鄉，用正面力量支撐起台灣社會，也推動醫療、教育與文化等種種革新，成為台灣社會轉型的重要力量，更在威權時期用三大宣言和具體行動，一起促進台灣社會民主、公義，也實踐對台灣這片土地的愛，令人欽佩。

賴清德提到，長老教會長年推動「整全宣教六大面向」，包括宣揚福音、培育上帝的兒女、愛心服事、社會改造、關懷受造界、福音與文化，都是教會發展核心，也將福音廣傳台灣，並深遠地影響著世界。

接著，賴清德也提到，當前台灣面臨國內外許多挑戰，尤其是來自中國的併吞威脅。他說，宗教中強調團結精神，以及重視合作、包容的呼籲越來越重要。傳道書第四章第12節說道：「有人攻勝孤身一人，若有二人便能敵擋他；三股合成的繩子不容易折斷。」這告訴我們同工勝於自力，團結合作的重要性。面對各種挑戰，唯有團結一致，才是致勝關鍵。

賴清德指出，今天的感恩禮拜共有來自全國各地及族群區會，超過6千位會友參加，共同關注台灣教會發展以及國家安全等重要議題，展現團結力量。他說，非常感謝長老教會160年來，凝聚眾人力量，一起走過挑戰、創造豐碩成果；也感謝在座各位長老、兄弟姊妹們長期奉獻，期盼繼續支持政府各項政策，一同為台灣未來努力，共同反併吞、顧台灣、護主權、挺民生，讓未來子子孫孫都能在這塊土地生活。

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賴清德長老教會台灣團結宗教

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