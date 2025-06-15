蔣萬安、李四川分進合擊反罷！　力挺北市5藍委反罷免

▲台北市長蔣萬安出席國民黨立委李彥秀的內湖問政說明會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

反制大罷免，北市長蔣萬安昨陪立委賴士葆、李彥秀掃市場、政策說明，今因蔣因要頒市長獎，副市長李四川上午則陪王鴻薇掃街。蔣被問是否派李四川討論好分進合擊，一起保住北市5位藍委。蔣萬安表示，守藍委保五分進合擊。蔣說，川伯是工程專業，他最清楚五位委員如何協助北市政推動，他們都會堅定和5位委員站在一起，並肩作戰。

蔣萬安15日出席市長獎頒獎典禮，媒體提問反罷免議題，詢問蔣，外界關注如果北市有任何一席失守，可能會影響市府團隊在市民心中的信任感，也可能會影響他的執政。蔣萬安說，黨中央都有規劃，臺北市黨部也都會有節奏的在進行，臺北市國民黨籍的委員也會依據選區的特性，透過各種不同的方式讓民衆知道一定要出來投下不同意罷免票。「我一定全力投入，與國民黨五位立委站在一起，並肩作戰」。

▲李四川陪王鴻薇掃街。（圖／記者崔至雲攝）



至於今日李四川也去陪同王鴻薇掃街，蔣萬安指出，他感謝在臺北市的五位國民黨立委長期以來與臺北市政府配合，不管是在校舍改建，捷運興建經費的爭取，或者是都市更新的推動，在中央協助都更條例的修法等等，五位立委在中央的表現大家有目共睹。

蔣萬安表示，今天川伯會陪同王鴻薇，在地方上爭取民衆的支持和認同，也讓大家知道屆時一定要出來投下不同意罷免票。大家知道川伯是工程專業，他是最清楚臺北市各項的建設，也完全瞭解五位委員如何協助臺北市政府在都更的推動，剛剛提到在道路交通安全和道路整平安全的維護、淡水河岸改造計劃等等，所以他們都會堅定的和五位委員站在一起。



