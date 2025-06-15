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以色列「突破所有紅線」　陸學者：伊朗報復有限 重返談判機率低

▲▼伊朗發射近百枚飛彈回擊，以色列各地響起空襲警報，耶路撒冷與特拉維夫傳出多起爆炸聲。（圖／路透）

▲伊朗發射近百枚飛彈回擊，以色列各地響起空襲警報，耶路撒冷與特拉維夫傳出多起爆炸聲。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美伊第六輪核談判原定於6月15日在阿曼舉行，但以色列在談判前夕對伊朗發動的軍事襲擊，使談判前景急轉直下。大陸學者也分析，伊朗當前強硬回應，有個很重要的原因是伊朗認為以色列「已經突破所有紅線」，因此會盡其所能地襲擊以色列，但考慮到一些現實因素，伊朗的軍事報復可能有限，「以伊衝突」還不會完全失控。

伊朗13日多地遭受著來自以色列前所未有的襲擊。未來幾天，伊朗如何應對成為當下中東局勢的關鍵。《央視》報導，伊朗國家電視台於6月13日發佈消息稱，伊朗決定退出原定今天15日在阿曼舉行的第六輪伊核談判。伊朗外交部當地時間14日上午表示，伊朗目前尚未就與美國新一輪有關伊朗核問題的談判做出「最終決定」。

伊朗外長明確表示，伊朗方面現階段拒絕任何呼籲克制的行為。伊朗方面對以色列發動了多波導彈襲擊和無人機。伊軍方高層人士對當地媒體表示，「戰爭規模將會在未來幾天內持續擴大。」

陸媒《新京報》指出，除導彈和無人機外，伊朗還會動用哪些更廣泛的方式回擊尚待觀察。中國人民大學區域國別研究院中東研究所所長田文林認為，伊朗與以色列的衝突可能導致中東地區的局勢明顯升級，但還不會完全失控。

田文林表示，伊朗當前強硬回應，有個很重要的原因是伊朗認為以色列「已經突破所有紅線」，因此會盡其所能地襲擊以色列，但考慮到一些現實因素，伊朗的軍事報復可能有限。

「由於兩國之間相距1000多公里，伊朗的報復手段目前仍主要是遠程導彈與無人機打擊。眼下伊朗的地區盟友尚未大規模介入，這一態勢是否會改變，還需視局勢發展而定。」田文林解釋。

他也分析，外界廣泛認為以色列是一個擁有核武器的國家，背後又有美國的支持，若伊朗對以色列的回擊達到以色列無法生存的程度，可能導致以色列使用核武器或美國「下場」干預。因此，伊朗報復的願望雖然強烈，但應該不會「不顧一切」。

今年4月以來，在阿曼斡旋下，伊朗和美國已舉行五輪會談，取得一定進展，但雙方主要分歧點在於「鈾濃縮」問題，美方堅持伊朗應全面停止所有級別的鈾濃縮活動，不允許伊朗擁有哪怕1%的核能力，而伊方強調，適度開展鈾濃縮活動是其和平利用核能權利的一部分，拒絕「零濃縮」要求。

「按此說法，美國和伊朗的核談判僵局會一直持續。儘管雙方有時候都表現出談判的姿態，但實際又很難達成一個雙方都認可的結果。」田文林說。

以色列的襲擊行動使談判氛圍雪上加霜，伊朗退出核談判的想法更加強烈。田文林分析，襲擊發生後，美國總統川普一方面「希望繼續談判」，但也威脅說下一波對伊朗的打擊將「更殘酷」，借軍事施壓迫使伊朗接受其談判條件，伊朗面對高壓條件之下，更不可能讓步，談判陷入停滯在所難免。

田文林指出，伊朗過去之所以參與談判，主要是出於對美國抱有一定幻想，試圖通過暫停或減少部分核活動換取美國和西方放鬆制裁。但現實表明，這一願望難以實現。以色列此次襲擊很可能得到美國默許，從中可以看出美以目標吻合。在此背景下，對伊朗而言，繼續談判的現實必要性不大。

更為緊迫的是，以色列對伊朗的打擊已促使伊朗考慮轉變對外政策。田文林表示，伊朗當務之急是應對以色列的攻擊。在此形勢下，若伊朗最終決定正式退出核談判，未來一段時間恐難重返談判桌。

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