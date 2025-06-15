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零糖汽水「竟是全糖」！美Dr Pepper標示錯誤　召回數十萬罐

▲▼零糖汽水「竟是全糖」！美Dr Pepper召回數十萬罐。（圖／翻攝自Keurig Dr Pepper）

▲Dr Pepper召回數十萬罐誤標示為Dr Pepper Zero的全糖飲料。（圖／翻攝自Keurig Dr Pepper）

記者王佩翊／編譯

美國知名碳酸飲料Dr Pepper誤將全糖汽水標示為零糖飲料，5月23日啟動首次召回，美國食品藥物管理局（FDA）6月5日正式將其列入第二級召回，意即產品可能導致暫時性或可逆轉的健康問題。

根據ABC報導，FDA近日發布聲明指出，Dr Pepper所推出的「Dr Pepper Zero」汽水有數十萬罐內容物其實是全糖飲料，因此5月緊急召回。

報導指出，被召回的這批產品標示為「零糖」，但實際上卻是「含糖版本」，與標籤不符。本次召回的產品為1萬9203箱12罐裝與24罐裝的「Dr Pepper Zero Sugar」鋁罐汽水，單罐容量皆為12盎司（約355毫升），已流通至佛羅里達州、喬治亞州與南卡羅來納州。

Dr Pepper於5月23日自主性宣布召回，FDA則在6月5日將正式將其列入第二級召回名單。第二級召回意指產品可能導致暫時性或可逆轉的健康問題，但發生嚴重後果的機率相對較低。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，若過量攝取含糖飲料，可能提高罹患心臟病、高血壓、肥胖與第二型糖尿病等疾病的風險。

Dr Pepper Zero通常是使用代糖「阿斯巴甜」來取代砂糖，而業者也指出，這批被召回的汽水罐上印有最佳賞味期2026年2月16日，提醒民眾注意。

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