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美議員遭槍擊2死2重傷！　槍手車內放「無王日」反川普活動宣傳單

▲明尼蘇達州2民主黨議員與各自配偶，被假扮警察的嫌犯槍殺。。（圖州眾議員霍特曼（Melissa Hortman，左），與州參議員霍夫曼（John Hoffman） ／翻攝自Facebook／Speaker Emerita of the House Melissa Hortman、明尼蘇達州議會）

▲明尼蘇達州2民主黨議員與各自配偶，被假扮警察的嫌犯槍擊。（圖左為州眾議員霍特曼，圖右為州參議員霍夫曼 ／翻攝自Facebook／Speaker Emerita of the House Melissa Hortman、明尼蘇達州議會）

記者張靖榕／綜合報導

美國明尼蘇達州今晨驚傳針對州議員的連環槍擊事件，造成2人死亡、2人受傷。消息人士指出，嫌犯是一名57歲男性，名為博爾特（Vance Boelter），目前已在逃，警方正全面追緝。

罹難者為明尼蘇達州眾議會前議長霍特曼（Melissa Hortman）與其丈夫，兩人遭槍擊後當場不治。該州參議員霍夫曼（John Hoffman）及其妻子則在另一處遭同一嫌犯連開數槍，所幸在送醫急救並接受手術後，目前情況穩定。

據2名熟悉案件調查的消息人士透露，嫌犯博爾特行兇後駕車逃逸，警方已掌握其身分與逃逸路線，呼籲民眾提供相關線索，並避免自行接觸嫌犯。

明尼蘇達州巡警博戈耶維奇（Christina Bogojevic）表示，警方在槍手棄置的車輛內發現「無王日」（No Kings）反川普活動的宣傳傳單，雖未有明確證據顯示攻擊與該活動直接相關，但為求安全起見，當地原訂今日舉行的所有相關示威活動已全面取消。

布魯克林公園（Brooklyn Park）警察局長布魯利（Mark Bruley）也證實，在車內發現的手寫文件中，出現多名州議員及其他公職人員的姓名，引發外界對是否存在政治動機的高度關注。

布魯利指出，犯案當時嫌犯穿著類似警察制服，所駕休旅車外觀亦與警車無異，甚至配備警示燈等裝備，使民眾難以辨識其真實身分，進一步增加追緝難度。警方呼籲社區民眾提高警覺，並持續與聯邦執法單位合作，全力防堵類似事件再度發生。

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