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警搜出槍手「70人狙殺名單」有1共通點！　美議員遭槍擊2死2重傷

▲▼明尼蘇達州2民主黨議員+各自配偶 被假扮警察的嫌犯槍殺。州眾議員霍特曼（Melissa Hortman，左），與州參議員霍夫曼（John Hoffman） 。（圖／翻攝自Facebook／Speaker Emerita of the House Melissa Hortman、明尼蘇達州議會）

▲明尼蘇達州2民主黨議員與各自配偶，被假扮警察的嫌犯槍擊。（圖左為州眾議員霍特曼，圖右為州參議員霍夫曼 ／翻攝自Facebook／Speaker Emerita of the House Melissa Hortman、明尼蘇達州議會）

記者張靖榕／綜合報導

美國明尼蘇達州今晨發生針對州議員的連環槍擊事件，造成2人死亡、2人受傷，震驚全美。警方指出，57歲男性嫌犯博爾特（Vance Boelter）在逃，聯邦與地方執法單位正展開大規模搜捕行動，目前警方在博爾特車上搜出多樣物品，包括「70人狙殺名單」，並且從中發現一個共通點，名單上的人物多是支持墮胎權或墮胎提供者。

罹難者為明尼蘇達州眾議會前議長霍特曼（Melissa Hortman）與其丈夫，兩人在住處遭嫌犯槍殺。該州參議員霍夫曼（John Hoffman）與其妻子則在另一地點遭同一嫌犯連開數槍，經手術後目前情況穩定。初步報案時間為當地凌晨2時，警員在霍夫曼住處進行急救後送醫，約凌晨3點35分再接獲霍特曼住處通報，抵達時與疑似身穿警察制服的嫌犯發生交火，嫌犯隨後駕車逃逸。

警方在嫌犯棄置的車輛內發現印有「無王日」（No Kings）反川普活動的傳單，以及一份包含近70名政界與公共人物姓名的「宣言」，其中包括支持墮胎權倡議者、墮胎提供者，以及來自明尼蘇達與其他州的州級與聯邦層級議員。執法單位同時於一袋彈藥中發現一張父親節賀卡，收件人為嫌犯本人。

布魯克林公園（Brooklyn Park）警察局長布魯利（Mark Bruley）指出，嫌犯犯案時穿著仿製警察制服，所駕休旅車也配有警示燈，使民眾難以辨識其真實身分，進一步增加追緝困難。他呼籲民眾提高警覺，若有人以執法人員名義敲門，應立即撥打911確認其身分。

明尼蘇達州巡警博戈耶維奇（Christina Bogojevic）表示，雖然尚無直接證據證明此次攻擊與示威活動有關，但基於安全考量，原訂當地舉行的所有「無王日」活動均已取消。州政府也針對「宣言」中提及的官員採取保護措施。

白宮則在事件發生後迅速發表聲明，美國總統川普透過新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，這起事件「顯然是對州議員的蓄意攻擊」，並強調司法部長邦迪（Pam Bondi）與聯邦調查局（FBI）已接手調查，誓言將涉案者依法嚴懲。

川普強調：「美國不能容忍這種恐怖暴力行為。願上帝保佑明尼蘇達州這偉大的地方！」

明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）也證實已部署額外警力，協助保護潛在受威脅的官員。他表示：「我對霍特曼議長遭暗殺與霍夫曼夫婦遭攻擊感到震驚與噁心。政治暴力是邪惡的，我們不能容忍，更不能為其開脫或辯護。」

目前布魯克林公園警察局已與亨內平郡警長辦公室、明尼蘇達州公共安全部巡邏隊、FBI及州級BCA機構合作，全面展開追捕行動，呼籲民眾立即通報任何可疑資訊。

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