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美陸軍慶典變調！川普閱兵「全美爆示威潮」　民主黨州議員中槍亡

▲▼美國總統川普14日在華府舉行閱兵，慶祝美國陸軍成立250周年。（圖／路透）

▲美國總統川普14日在華府舉行閱兵，慶祝美國陸軍成立250周年。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普在華府舉行期待已久的軍事閱兵，慶祝美國陸軍建軍250週年，活動當天適逢川普79歲生日。然而，閱兵典禮在全美大規模反川普示威聲中展開，並伴隨政治暴力事件與國際緊張情勢升溫，使整場慶典籠罩在社會動盪與國際危機之下。

根據《路透社》，川普的閱兵典禮於當地時間14日下午提前在華府憲法大道展開，數千名群眾沿路觀賞，包括M1艾布蘭主力戰車與Stryker裝甲車等重型軍備登場。川普站上檢閱台觀禮，現場傳出歡呼聲。美國陸軍共調派近7000名官兵、150輛軍車，活動總預算估計達2500萬至4500萬美元，引發批評者質疑是浪費公帑的威權式展示。

▲▼美國總統川普14日在華府舉行閱兵，慶祝美國陸軍成立250周年。（圖／路透）▲▼美國總統川普14日在華府舉行閱兵，慶祝美國陸軍成立250周年。（圖／路透）

閱兵當天，全美數十個城市爆發大規模反川普示威，主題多以「不要君王」（No Kings）為訴求，主張總統不得凌駕法律。紐約、芝加哥、洛杉磯等地皆有成千上萬人上街，高呼「可恥」、「沒有正義，就沒有和平」等口號，表達對川普政策的不滿。美國演員兼導演馬克・魯法洛（Mark Ruffalo）也現身紐約集會，聲援移民與弱勢族群。

政治暴力亦升高。一名民主黨籍明尼蘇達州議員於14日遭槍殺，另一人重傷，警方認定為「政治動機暗殺」，嫌犯在逃中，當地所有相關示威活動被迫取消。

國際局勢同樣緊繃。以色列14日再度對伊朗展開空襲，試圖摧毀其核計畫，回應前一晚伊朗的報復性攻擊，兩國對峙升溫，引發區域衝突擴大的憂慮。

▲▼美國總統川普14日在華府舉行閱兵，慶祝美國陸軍成立250周年。（圖／路透）

洛杉磯方面，川普日前為平息針對聯邦移民突襲的抗議，已調派國民兵與海軍陸戰隊進駐。抗議者與陸戰隊在市中心羅伊巴爾聯邦大樓前對峙，高喊「陸戰隊，滾出洛杉磯」，場面緊張。

川普曾公開警告勿於閱兵當天抗議，聲稱將以「極大武力」因應。儘管如此，約400人仍在白宮對面集會，RefuseFascism組織創辦人泰勒表示：「我們拒絕讓川普用軍隊對付本國人民。」

這場閱兵原意在慶祝軍隊榮耀，卻因全國性抗議、政治謀殺與國際戰火陰影，成為分裂與不安的象徵。

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