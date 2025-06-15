詐團指導「融資用」應付行員　屏東男險遭詐百萬

▲東港警分局員警成功勸阻黃男被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

45歲黃姓男子到屏東縣新港鎮新光銀行欲匯款100萬元投資股票，行員察覺異常通報警方。經查，黃男遭假投資詐團引導操作股票軟體，準備分兩次各匯50萬元。警方說明詐團話術與案例後，他恍然大悟，停止匯款並感謝協助。

東港分局東港派出所所長黃奕鳴、警員陳育德及趙佳柔，日前接獲新光銀行通報，民眾疑似遭詐騙，火速趕往處理。

經了解，45歲黃姓男子至新光銀行欲匯款新台幣100萬投資股票，行員察覺有異，立即通報警方到場，原來黃男在網路加入LINE「投資法人線上營業員」為好友，並聽從其指示下載股票軟體操作股市投資，依指示分兩次各匯款50萬元至詐團提供之新光銀行土城分行人頭帳戶，詐團提供教戰守則防止銀行行員過問臨櫃匯款原因，告知黃男若被行員詢問匯款用途，請勿說投資相關的理由，避免被銀行拒絕匯款，要求黃男回答是融資用才匯款。

警方看完黃男與詐團的手機對話後，發現詐團相當狡詐；在警方苦口婆心講解相關案例下，他才放棄匯款，並感謝警方的協助。

東港警分局呼籲，如有標榜保證獲利、穩賺不賠、獲利率顯然不合理之情形即為假投資真詐財之警訊，更勿輕信來路不明網友介紹之投資管道，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問可打165反詐騙諮詢專線、110報案或至當地派出所諮詢。