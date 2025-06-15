賓士女闖紅燈釀禍！高雄深夜2車對撞　倒楣駕駛骨折一度受困

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區光復路二段與中山西路口，今天(15日)凌晨發生一起對撞的交通事故。40歲的黃姓女子駕駛賓士車，疑似闖紅燈左轉，與33歲廖姓男子駕駛的Toyota轎車發生猛烈碰撞，導致兩車車頭全毀，廖男右腳骨折，送醫治療後無生命危險。

▲黃姓女子駕駛賓士車左轉光復路二段與中山西路口時，疑闖紅燈，撞上對向直行的廖姓男子轎車。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事故發生在今天凌晨(15日)時分，根據路口監視器畫面清楚可見，當時黃女駕駛賓士車沿建國一路（西向東方向）左轉光復路二段時，疑似闖紅燈，與廖男駕駛的Toyota轎車沿中山西路（東向西方向）直行，發生碰撞，強大的撞擊力道，導致兩車車頭嚴重凹陷，幾乎全毀。

黃女在事故中並未受傷，但廖男因右腳骨折及全身多處擦挫傷，一度卡在車中無法動彈。警消人員獲報後迅速趕抵現場，成功將廖男救出並送往國軍高雄總醫院治療，所幸經檢查後確認無生命危險。

警方對黃女和廖男進行了酒測，顯示兩位駕駛的酒精濃度均為零，排除酒駕行為。黃女向警方聲稱，她以為當時路口沒有其他車輛便直接通行，沒想到卻發生碰撞。警方初步研判，肇事原因為黃女闖紅燈，詳細的肇事責任歸屬，仍需由交通大隊進一步釐清判定。