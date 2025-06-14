「阿拉伯親王跟我募款」還會公開表揚　男衝銀行匯1萬6險遭詐

▲巫姓男子誤信一自稱「沙烏地阿拉伯親王」的詐騙集團，前往銀行欲匯款時遭行員與警方阻止 。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、潘鳳威／台北報導

一名男子在網路結識自稱「沙烏地阿拉伯親王」的網友，對方聲稱募款需援助，男子遂前往銀行欲匯款550美元（約台幣1萬6千元）。行員察覺有異通報警方，所幸最後在警銀的勸說下，男子終於取消匯款，避免落入詐騙圈套，保住血汗錢。

大安分局敦化南路派出所近日接獲某銀行通報，指出有民眾欲臨櫃匯款美金550元，聲稱是在協助「沙烏地阿拉伯親王」募款，疑似遭詐騙，請警方趕赴現場協助。

經警方到場了解，61歲巫姓男子透過社群網站，結識一名自稱為「沙烏地阿拉伯親王」的網友。該網友表示其國家正進行全國性募款活動，懇請巫男伸出援手，並承諾「成功捐款後將回贈美金25萬元及國家表揚」，以博取信任。巫男不疑有他，立即前往銀行準備匯款美金550元（約新台幣1萬6千元）給對方。

行員察覺異狀，立即通報警方。經警方查閱巫男與該網友的對話紀錄、對方提供的身分證件，發現均為偽造。最後在警銀耐心說明詐騙手法及相關案例後，巫男終於醒悟，放棄匯款。

大安分局提醒民眾，近年詐騙手法層出不窮，尤其透過社群平台冒充名人、政要或富商進行詐騙的案件頻繁發生。呼籲大家切勿輕信網路訊息，遇到類似情況時務必保持冷靜，並可撥打165反詐騙專線，或向所在地警方求證，以保障自身權益。

▲前往協助說明的兩位員警 。（圖／記者邱中岳翻攝）