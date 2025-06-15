取得伊朗首都制空權！以色列放話嗆「火燒德黑蘭」　轟炸飛彈儲存庫

▲伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

以色列向伊朗發動稱為「崛起之獅」（Rising Lion）的突襲行動，攻擊多個軍事與核相關設施，並殲滅伊朗軍方高層和核武科學家，引發伊朗多次向以色列發射導彈與火箭彈報復。至第二天，以軍仍持續向伊朗展開攻擊，不僅空襲伊朗南部的天然氣田，甚至空襲伊朗西部的導彈儲藏庫、取得制空權，放話要「火燒德黑蘭」。

根據伊朗半官方媒體《法斯通訊社》，位於伊朗南部波斯灣海域的南帕爾斯天然氣田（South Pars Gas Field）第14礦區精煉設施，因於當地時間14日晚間6時30分遭到以色列無人機空襲，導致天然氣田燃起大火，由消防隊持續進行滅火作業，現場甚至傳出2次爆炸，目前天然氣生產暫時中斷。

南帕爾斯天然氣田為全球最大天然氣田，占伊朗天然氣產量的大部分，而伊朗是繼美國和俄羅斯之後的全球第3大天然氣生產國。報導也指出，伊朗南部港口城市阿巴斯港的上空也偵測到不明飛行體，已經啟動防空系統。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）防空部隊卡塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）指出，「過去一小時內，已經在多個地區擊落以色列10架軍機。」

▲以色列軍宣稱已取得伊朗西部到德黑蘭的制空權。（圖／以色列軍）

對此，以色列國防軍發言人德弗林（Effie Defrin）於14日晚間的記者會上表示，「目前空軍仍在伊朗各處實施空襲，造成相當程度的打擊，已在40個小時內工程超過150處目標。」

同時，以色列軍方也在聲明指出，以色列空軍已經在伊朗西部到伊朗首都德黑蘭取得制空權，且成功空襲位於伊朗西部的地對地導彈、巡弋飛彈儲藏設施和發射台。

根據《以色列時報》，以色列國防部長伊斯雷爾•卡茨（Israel Katz）於當地時間14日警告伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），「若哈米尼持續向以色列境內發射導彈，則（伊朗首都）德黑蘭將會淪為一片火海！伊朗的獨裁者持續綁架伊朗人民。而伊朗若持續向以色列民間人士進行犯罪性攻擊，將得承受沉痛的代價。」

以色列國防軍發言人德弗林表示，以軍已於13到14日晚間投入70架空軍戰鬥機，在2個半小時內成功打擊德黑蘭防空系統等40處目標，「多虧消滅伊朗防空網的威脅，才能讓數十架飛機在德黑蘭上空飛翔。如今，德黑蘭已淪為缺乏防禦力量的城市，暴露在以軍的攻擊中。」