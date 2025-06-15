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以色列夜襲「伊朗國防部」！　德黑蘭威脅：加大攻勢

▲▼以色列夜襲「伊朗國防部」！。（圖／翻攝X）

▲以色列擊中伊朗國防部。（圖／翻攝X@TelegraphPak）

記者吳美依／綜合報導

伊朗官媒《塔斯尼姆通訊社》報導，以色列15日凌晨襲擊了位於該國首都德黑蘭（Tehran）的伊朗國防部總部，導致其中一棟建築物受損。根據現場畫面，被擊中的大樓燃起烈焰，並且冒出滾滾黑煙。

《塔斯尼姆通訊社》報導，「猶太復國主義（以色列）政權空軍今晚針對德黑蘭的攻擊，鎖定國防部總部為目標。總部其中一棟建築物遭到輕微破壞」。CNN與《法新社》也引述該官媒說法報導，同地區的另一次襲擊，擊中伊朗國防部國防創新與研究組織。

以色列國防軍（IDF）也發布聲明證實，該國空軍對德黑蘭多個目標實施「基於情報的一系列廣泛打擊」，攻擊目標包括伊朗國防部總部、國防創新與研究組織（SPND）核計畫總部等，這些機構「協助伊朗政權獲得核武，並且是伊朗政權藏匿核檔案的地方。」

▲▼伊朗南部南帕爾斯天然氣田於當地時間14日，遭到以色列用無人機攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲當地時間14日，伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田，遭到以色列無人機攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

兩國展開新一輪交火後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）威脅，如果以色列的敵意持續下去，將會加大攻擊力道，「如果這些敵意與侵略持續，伊斯蘭共和國武裝部隊的進攻行動，也將以更大力量與範圍進行下去。」

伊斯蘭革命衛隊宣稱，伊朗對以色列的攻擊目標是「戰鬥機的燃油生產設施與能源供應中心」，並且涉及大量無人機與飛彈。CNN無法獨立核實此說法。

 
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