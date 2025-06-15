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慘遭犬決？北韓金正恩出席「沉船驅逐艦」下水典禮　這官員不見了

▲▼金正恩、金主愛12日前往羅津出席新型驅逐艦姜健號下水典禮，該艘驅逐艦曾於5月底在清津下水時破洞。（圖／路透）

▲金正恩、金主愛12日前往羅津出席新型驅逐艦姜健號下水典禮，該艘驅逐艦曾於5月底在清津下水時破洞。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩5月21日前往清津視察5000噸級驅逐艦下水典禮，豈料卻目睹「沉船破洞」的窘況，當場怒喊是令國家丟臉的犯罪行為，並揚言懲處相關人員。事發後，該艘驅逐艦始終停靠在清津。只不過，才不到一個月的時間，該艘驅逐艦竟於最近舉行下水典禮，然而外界卻發現，當初視察出席的官員已被消失。

根據北韓官媒《朝中社》報導，朝鮮人民軍海軍驅逐艦的下水典禮於本月12日在羅津造船廠盛大舉行，該艘驅逐艦實際上是5月21日在咸鏡北道清津市下水時不慎破洞、失去平衡的新型5000噸級驅逐艦，在經過連日搶修後，終於趕在6月成功下水，朝鮮勞動黨中央軍事委員會將之命名為「姜健號」。

▼北韓新型驅逐艦「姜健號」5月底在清津下水時發生事故，船體覆蓋藍色防水布。（圖／路透）

▲▼北韓新型驅逐艦在清津下水時發生事故，船體覆蓋藍色防水布。（圖／路透）▲▼金正恩、金主愛12日前往羅津出席新型驅逐艦姜健號下水典禮，該艘驅逐艦曾於5月底在清津下水時破洞。（圖／路透）

▲新型驅逐艦「姜健號」僅經過兩周搶修後，便於6月進行下水典禮。（圖／路透）

該艘驅逐艦與今年4月下水的新型驅逐艦，同樣皆屬於「崔賢級」。該艘驅逐艦的艦名為「姜健號」，以紀念曾在滿洲展開抗日武裝運動的歷史人物姜健，在朝鮮民主主義人民共和國成立後，姜健擔任第一屆人民軍總參謀長兼民族保衛省副相，韓戰時被地雷炸死。

金正恩帶著女兒金主愛出席驅逐艦姜健號的下水典禮，父女倆登上驅逐艦視察，其中金主愛身穿象徵海軍的白色套裝。值得注意的是，在北韓官媒拍攝照片中，金主愛的身高明顯高過父親金正恩，突顯其地位正在上升。

▲▼金正恩、金主愛12日前往羅津出席新型驅逐艦姜健號下水典禮，該艘驅逐艦曾於5月底在清津下水時破洞。（圖／路透）

▲金主愛在鏡頭前，看起來長得比父親金正恩還高。（圖／路透）

另外，同行的官員包括朝鮮勞動黨中央委員會書記趙甬元、外務相崔善姬、國防相努光鐵、朝鮮勞動黨軍需工業部第一副部長金正植、空軍司令官金光赫、國防科學院長金龍煥（音譯）。

金正恩在演說時強調，儘管驅逐艦姜健號曾在清津下水時發生「無法預測的事故」，但僅經過2周便搶在黨中全會前完成搶修，承諾未來將在每一年內打造2艘相同或以上級數（5000噸級）之驅逐艦，並部署在周圍海域。同時，金正恩也罕見透露，在搶修驅逐艦的過程中，來自清津造船廠的作業班長趙今赫（音譯）不幸殉職。

▲▼美媒發現，今年3月曾陪金正恩出席驅逐艦建造工程視察的海軍司令官金明植，其身影在6月13日報導畫面中已被修圖抹除。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲美媒發現，今年3月曾陪金正恩出席驅逐艦建造工程視察的海軍司令官金明植，其身影在6月13日報導畫面中已被修圖抹除。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

針對此次驅逐艦沉船破洞的事故，美媒《NK News》也發現，原本金正恩3月視察驅逐艦建造工程時，北韓官媒曾公開海軍司令官金明植（音譯）同行視察的相片，然而北韓官媒《朝鮮中央電視台》13日再度公開該畫面時，卻發現金明植的身影似乎因修圖而「被消失」，至於清津造船廠經理洪吉浩同樣也不見身影。

《NK News》分析，金明植、洪吉浩恐怕因驅逐艦下水沉船事件而遭到當局嚴懲，且懲罰的程度比外界設想的還更嚴重，而洪吉浩先前已遭到北韓司法當局傳喚調查。

報導指出，距離上一次官員因疏失而在報導畫面被「修圖消失」，已經是13年前的張成澤。據悉，張成澤為金正恩的姑丈，曾一度獨掌大權，最後遭整肅慘死。

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