日本佳子公主訪巴西「飛機內遭偷拍」！睡顏影片瘋傳　日網炸鍋

▲佳子公主在巴西搭乘國內線時遭人偷拍。（圖／翻攝自X／@natsuki_aoi123）



記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮文仁親王的次女佳子公主為紀念日巴建交130周年，親赴巴西，展開為期10天的國際親善之旅。不過就在行程進行至第5天時，卻發生她在搭乘巴西國內線航班時遭人偷拍的事件，相關影片迅速在網路上瘋傳，也立刻引發日本網友不滿，批評巴西政府與宮內廳維安出現漏洞。

根據女性SEVEN PLUS報導，日前一段有關佳子公主的影片在網路上流傳，上傳影片的網友寫道，「佳子公主在巴西搭經濟艙！用我們的稅金讓她搭頭等艙啦！」只見影片中，佳子公主登機後先是微笑與空服人員打招呼，隨後按照安排坐在自己的座位。

儘管周遭都是維安人員，但是同排旅客竟然絲毫不在乎，直接拿起手機偷拍。而在飛行途中，機艙內燈光昏暗，佳子公主與同機旅客都在休息時，該名旅客再次偷偷拿起手機，拍下佳子公主的睡顏，還特意放大。事後該名旅客將影片上傳至網路，也引發討論。

儘管部分外媒稱讚佳子連睡覺也很美，但是消息傳回注重隱私的日本後，引發軒然大波，許多日本網友痛批巴西政府和宮內廳未能提供足夠的維安，竟放任路人偷拍。

網友稱，「巴西政府怎麼能讓國家外賓被偷拍」、「宮內廳的維安有漏洞」等。還有人感嘆，「佳子公主真的太可憐了」。

報導指出，佳子公主5日啟程前往巴西，預計要在10天內造訪8座城市。而9日在聖保羅參觀日本移民資料館和文化體育協會，並觀賞和太鼓表演，由於行程緊湊，隨即就要搭乘班機前往下一站「馬托格羅索州」，但因巴西部分航線僅提供經濟艙，因此她與其他乘客同機，並由維安人員坐在周圍負責其安全。

除了偷拍事件，輿論也聚焦在佳子公主的行程安排是否過於緊湊。此次親善之旅10天內要走訪8座城市，而根據宮內廳資料，她2024年共完成134項公務，部分日本民眾擔憂高強度的工作量可能對她的身心健康造成負擔。