川普准了！承認日本製鐵收購美鋼　設「黃金股」要求遵守國安協定

▲美國總統川普簽署行政命令，同意日本製鐵併購美國鋼鐵。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

針對日本製鐵提案以143億美元併購美國鋼鐵的計畫，美國總統川普於當地時間13日簽署行政命令，承認日本製鐵與美國鋼鐵的合作夥伴關係，並表示只要日本製鐵與美國政府簽署國安協議，就會批准併購。對此，日本製鐵則表示，隨著川普的承認，日本製鐵將以141億美元購入美國鋼鐵100%的股份，使美鋼成為「全資子公司」。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，針對日本製鐵併購美國鋼鐵的計畫，美國前總統拜登今年1月曾於卸任前，以國安疑慮等理由簽署行政命令反對。直到今年4月，川普就職後要求美國海外投資委員會（CFIUS）再度審查日本製鐵的併購計畫。經過審查後，川普於美東時間13日正式簽署行政命令，修改拜登舊有的行政命令，允許日本製鐵的併購。

▲日本製鐵必須與美國政府簽署國安協定。（圖／路透）

川普表示，只要日本製鐵能夠與美國財政部等簽署國家安全保障協議，且未來能夠持續遵守協議，就會批准日本製鐵對於美國鋼鐵的併購案。在該份國安協議中，川普要求日本製鐵賦予美國政府「黃金股份」，在美國鋼鐵營運的重要決定上，能夠擁有否決權，確保美國政府能夠持續掌控美國鋼鐵。

根據日本製鐵、美國鋼鐵發表的內容，兩間公司已於13日與美國政府簽署國家安全保障協議，其中包括由美國政府持有「黃金股份」，掌控美國鋼鐵在國內的生產狀況，確保美國國內產線不會削減、防止工作機會流失，而日本製鐵必須於2028年以前對美投資110億美元。

▲美國鋼鐵公司位於美國賓州匹茲堡東郊布拉多克的工廠。（圖／達志影像／美聯社）

日媒《朝日新聞》分析，隨著日本國內人口減少、加上面臨中國鋼鐵產能過剩的壓力，日本鋼鐵業去年的粗鋼生產僅8401萬噸，比起前一年還要減少3.4%。

然而，美國的鋼鐵使用量是日本的1.7倍，且美國人口仍持續增長，加上美國鋼鐵的自給率僅7成，對於日本鋼鐵業而言，美國市場具有一定的發展願景，因此一旦日本製鐵成功併購美國鋼鐵，等於取得進入美國市場的入場券。

不過，世界權威金融分析機構「標準普爾」（S&P Global Ratings）卻指出，日本製鐵花費140億美元併購美國鋼鐵的股份後，截至2028年以前還得投資110億美元用於改善生產設備，而若包含之後的投資，總額恐將超過140億美元，合計為280億美元，足足超過日本製鐵當初承諾合併時的10倍，因此財務上面臨龐大負擔。