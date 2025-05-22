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快訊／金正恩暴怒！驅逐艦下水「船底破洞失衡」：一定要嚴懲

▲▼北韓最高領導人金正恩25日帶著女兒金主愛出席新型驅逐艦「崔賢號」下水典禮。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩4月25日帶著女兒金主愛出席新型驅逐艦「崔賢號」下水典禮。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（21）日前往咸鏡北道清津市視察5000噸級驅逐艦下水儀式，豈料卻親眼目睹「足以讓國家顏面盡失」的重大失誤，艦體因下水過程操作不慎而導致底部出現破洞、艦體失去平衡，如此嚴重事故讓他喊著要向相關人士究責。

根據北韓官媒《朝中社》今（22）日上午報導，金正恩21日前往清津造船廠，針對新建的5000噸級驅逐艦下水典禮進行指導，豈料下水過程中因相關人士指揮不當、操作不慎，未能保證台車移動的平行性，導致艦尾部分的下水滑橇脫離擱淺，艦體底部因此「出現破洞」，最後失去平衡，發生嚴重事故。

金正恩親眼目睹丟臉慘況發生。他怒批，這是相關單位缺乏責任感、且不謹慎所導致，「是無法被輕易饒恕的重大過失和犯罪行為」，使得國家尊嚴一夕之間被踐踏在地。

金正恩表示，「在這個月即將召開黨中央全員會議，不得不嚴正警告朝鮮勞動黨中央委員會軍需工業部、國家科學院力學研究所、金策工業綜合大學、中央船舶設計研究所等相關單位和清津造船廠相關勞工因缺乏責任感而造成的缺失！」

金正恩指出，修復該艘船艦因下水失誤所造成的破損，是相當迫切的問題，且此次失誤是攸關國家權威與尊嚴的政治問題，因此必須在黨中央6月全員會議以前解決。

南韓《韓聯社》分析，此次在清津所下水的5000噸級驅逐艦，和4月25日在南浦下水的5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」同一等級。

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