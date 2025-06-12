日AV女優「引退前夕」40萬積蓄被騙光！　淚訴：恐無法如期上岸

▲竹內有紀表示，未來計畫也所變動，可能不會如期引退。（圖／翻攝自IG／yuki.takeuchi_life）

記者王佩翊／編譯

日本近年詐騙受害案例越來越多，甚至有不肖人士假冒警察進行「電話詐騙」，其中也不乏名人受害。曾宣布要在今年引退的日本知名AV女優竹內有紀，近日自爆慘遭詐騙200萬日圓（約新台幣40萬元）積蓄，不但原本規劃的海外留學之路被迫喊卡，未來可能也無法如期上岸，只能繼續下海拍片。

根據《集英社》報導，30歲的AV女優竹內有紀4月28日下午接獲一通來電顯示末三碼為「110」的電話，對方自稱是「警視廳安全課」，指控她涉及詐騙案，並要求到派出所說明。她因當天與朋友有約婉拒，沒想到對方竟能正確說出她的本名、現在住址及過去居住地，甚至威脅若不配合就會「將她函送檢方偵辦」。

竹內嚇得立刻按照對方指示行動，當時自稱警察的詐騙集團要求她前往品川站附近一間卡拉OK包廂接聽後續通話。隨後電話從「警視廳安全課」警員轉接給「捜査二課的警察」林田。當時電話轉為LINE視訊，畫面中則是一名穿著藍色襯衫男子，對方也秀出「警察手冊」。

假警察隨後要求她將現金從多個帳戶匯入指定的檢察官帳戶，以確認她的清白。竹內因趕著赴約，立刻匯款200萬日圓（約新台幣40萬元）。直到結束後趕去和朋友見面後，才驚覺自己遭詐騙，並立刻到警局報案。

竹內無奈表示，由於受騙金額龐大，她原定今年就要引退，並赴海外留學，但現在也只能重新思考未來規劃，可能無法如期上岸，必須繼續拍片賺錢。