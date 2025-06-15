美俄總統第4度通話　普丁越洋熱線祝川普「生日快樂」

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯克里姆林宮14日宣布，總統普丁（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）進行通話，重點討論中東局勢與俄烏戰爭的相關進展。這是川普上任以來，兩人第4度通話。

根據克宮發布的聲明，普丁與川普針對以色列與伊朗的軍事衝突進行意見交換，雙方均對中東局勢升溫表達關切。普丁表示，莫斯科願意擔任以伊之間的調停者，以避免情勢進一步惡化。

此外，兩國元首也討論伊朗核協議的未來，克宮指出，俄美雙方並未排除重返談判桌的可能性。普丁向川普簡報了6月2日俄羅斯與烏克蘭代表團在伊斯坦堡會談的落實情況，並表示，俄方有意在6月22日後繼續與烏克蘭進行磋商。川普對此表示支持，並重申他致力於迅速化解俄烏衝突的立場。

克宮補充指出，普丁還在通話中祝賀川普生日快樂，雙方也談及二戰期間美俄的「血盟兄弟情」，象徵性地回顧兩國過去的合作歷史。

川普在自家社群平台「Truth Social」發文，「普丁總統今天早上打電話來，禮貌地祝我生日快樂，但更重要的是談論伊朗，一個他非常了解的國家。我們進行了長時間的交談。關於俄羅斯與烏克蘭的部分談得比較少，那部分預計留到下周再談。他正在執行計劃中的囚犯交換——雙方都有大量囚犯將立即進行交換。通話大約持續1小時。他認為，以色列與伊朗之間的戰爭應該結束，我也同意這一點。我則向他表示，他的戰爭也應該結束。」