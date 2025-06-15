　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美俄總統第4度通話　普丁越洋熱線祝川普「生日快樂」

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯克里姆林宮14日宣布，總統普丁（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）進行通話，重點討論中東局勢與俄烏戰爭的相關進展。這是川普上任以來，兩人第4度通話。

根據克宮發布的聲明，普丁與川普針對以色列與伊朗的軍事衝突進行意見交換，雙方均對中東局勢升溫表達關切。普丁表示，莫斯科願意擔任以伊之間的調停者，以避免情勢進一步惡化。

此外，兩國元首也討論伊朗核協議的未來，克宮指出，俄美雙方並未排除重返談判桌的可能性。普丁向川普簡報了6月2日俄羅斯與烏克蘭代表團在伊斯坦堡會談的落實情況，並表示，俄方有意在6月22日後繼續與烏克蘭進行磋商。川普對此表示支持，並重申他致力於迅速化解俄烏衝突的立場。

克宮補充指出，普丁還在通話中祝賀川普生日快樂，雙方也談及二戰期間美俄的「血盟兄弟情」，象徵性地回顧兩國過去的合作歷史。

川普在自家社群平台「Truth Social」發文，「普丁總統今天早上打電話來，禮貌地祝我生日快樂，但更重要的是談論伊朗，一個他非常了解的國家。我們進行了長時間的交談。關於俄羅斯與烏克蘭的部分談得比較少，那部分預計留到下周再談。他正在執行計劃中的囚犯交換——雙方都有大量囚犯將立即進行交換。通話大約持續1小時。他認為，以色列與伊朗之間的戰爭應該結束，我也同意這一點。我則向他表示，他的戰爭也應該結束。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝
快訊／ 美議員遭槍擊2死2重傷　嫌犯身分曝光
以色列軍方：已擊斃參謀總長等20高官　9名核專家慘死空襲現場
快訊／美議員遭「假警察」槍擊2死2重傷　川普發文撂重話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美俄總統第4度通話　普丁越洋熱線祝川普「生日快樂」

以伊互炸衝突升級　阿曼：美伊第6輪核談判取消

美議員遭槍擊2死2重傷！　槍手車內放「無王日」反川普活動宣傳單

快訊／美議員遭「假警察」槍擊2死2重傷　川普發文撂重話！

以色列軍方：已擊斃參謀總長等20高官　9名核專家慘死空襲現場！

快訊／美明尼蘇達州「2議員遭槍擊」！2死2重傷　嫌犯裝警察行凶

朝聖大驚喜！教宗聽「TAIWAN！」雙眼發亮　台灣新婚夫妻親獲祝福

伊朗關閉領空後突有飛機起飛！路徑圖掀全網熱議

靠加密貨幣狂撈17億！川普「帳面資產475億」年收金流全曝光

印度客機墜毀釀279死！15歲少年「睡夢中」慘死　母親逃生重傷

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【感觸滿滿！】館長見「中華民國」國旗　嘆：希望多交流

【逢甲樹倒奪命】女友一身黑衣招魂現場啜泣　手撐黑傘送別戀人

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【怎麼燒的？】為閃避自小客自摔！　機車瞬間起火燒成廢鐵

水湳現實版《寄生上流》　超狂租客挖洞穿牆！鄰居家「客廳變房間」

美俄總統第4度通話　普丁越洋熱線祝川普「生日快樂」

以伊互炸衝突升級　阿曼：美伊第6輪核談判取消

美議員遭槍擊2死2重傷！　槍手車內放「無王日」反川普活動宣傳單

快訊／美議員遭「假警察」槍擊2死2重傷　川普發文撂重話！

以色列軍方：已擊斃參謀總長等20高官　9名核專家慘死空襲現場！

快訊／美明尼蘇達州「2議員遭槍擊」！2死2重傷　嫌犯裝警察行凶

朝聖大驚喜！教宗聽「TAIWAN！」雙眼發亮　台灣新婚夫妻親獲祝福

伊朗關閉領空後突有飛機起飛！路徑圖掀全網熱議

靠加密貨幣狂撈17億！川普「帳面資產475億」年收金流全曝光

印度客機墜毀釀279死！15歲少年「睡夢中」慘死　母親逃生重傷

許光漢退役倒數！IG曬精壯身材照　意外曝「情侶裝」與章廣辰撞衫

12星座「最新一週運勢」　金牛感受委屈、雙子被貴人關照

《看不見的國家》蔡英文、Janet「女總統」相挺　8年拍攝台灣民主轉型全紀錄

當國家領導人帶頭「作亂」　正是民主秩序催毀時

男生「禁慾100天」會變強？　醫揭後果

M1A2T戰車群現蹤！　陸軍裝甲兵學校衛星圖曝光

紀錄片《春雨424》還原55年前「刺蔣案」　重塑民主抗爭史女性身影

《健將聯盟》金所泫初戀臉太美！不吃炸物、喝海帶湯7招養出透亮素顏肌

全台燒番薯！　今挑戰38℃

美俄總統第4度通話　普丁越洋熱線祝川普「生日快樂」

【這筆帳太貴】國道轎車撞賓利！肇事男橫跨車道翻護欄逃跑

國際熱門新聞

快訊／美明尼蘇達州2議員遭槍擊！2死2重傷

以色列軍方：已擊斃9核科學家

美議員遭「假警」槍擊2死2傷　川普撂重話

教宗一聽TAIWAN眼發亮　新婚夫妻獲祝福

以色列宣布「關閉全球使館」

伊朗關閉領空後突有飛機起飛！路徑掀熱議

川普帳面資產475億！靠加密貨幣狂撈17億

網紅出租藍寶堅尼遭詐　8年後奇蹟尋回

伊朗「擊落」以色列F-35　火燒殘骸照曝！

印度客機墜　15歲少年「睡夢中」慘死

美議員遭槍擊2死2重傷！　槍手車內放「無王日」反川普活動宣傳單

早知以色列會動手　伊朗仍出現重大誤判

印航爆炸飆1000℃　盤點4可能失事原因

快訊／伊朗擬對美國中東基地發動攻擊

更多熱門

相關新聞

以伊互炸衝突升級　阿曼：美伊第6輪核談判取消

以伊互炸衝突升級　阿曼：美伊第6輪核談判取消

以色列與伊朗空襲衝突爆發，以色列揚言攻擊伊朗最高領袖擁有的所有目標，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則回應警告，若以色列持續攻擊，伊朗將展開更嚴厲的報復行動。這場衝突升級引發國際社會對中東局勢進一步惡化的憂慮。

川普帳面資產475億！靠加密貨幣狂撈17億

川普帳面資產475億！靠加密貨幣狂撈17億

越南盼降稅　美提2大條件

越南盼降稅　美提2大條件

川普批准日本製鐵併美鋼　要求遵守國安協定

川普批准日本製鐵併美鋼　要求遵守國安協定

點名美英法別幫以色列　伊朗放話威脅

點名美英法別幫以色列　伊朗放話威脅

關鍵字：

克里姆林宮普丁川普中東烏克蘭俄羅斯美國

讀者迴響

熱門新聞

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

屏東女騎士對撞軍車！四肢斷裂送醫亡

前刑事戰將命危！胞妹盼司法給活命

孔子姓什麼？「一票人答錯」正確答案超意外

快訊／4縣市有感！05：07規模4.2地震　最大震度4級

搶匪揮刀砍到假奶　女撿回一命慶幸有隆乳

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

白鹿不再拍仙俠劇

快訊／美明尼蘇達州2議員遭槍擊！2死2重傷

逢甲樹倒奪命！女友啜泣撐黑傘送別戀人

以色列軍方：已擊斃9核科學家

美議員遭「假警」槍擊2死2傷　川普撂重話

教宗一聽TAIWAN眼發亮　新婚夫妻獲祝福

更多

最夯影音

更多

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面