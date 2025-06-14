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防中國商品洗產地？　美提「2大條件」　越南喊話降低至25％

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）
▲美國和越南正達成一項框架性的貿易協議，對等關稅可望砍半。（圖／路透）

文／CTWANT

外媒13日引述知情人士報導，美國和越南正達成一項框架性的貿易協議，以解決對中國商品通過越南轉運的規避關稅，越方希望美國將關稅稅率設定在20%至25%之間。

美國總統川普（Donald Trump）於今年4月宣布對等關稅措施，對越南的稅率設定於46%，其後宣布暫停加徵關稅，並展開貿易談判。不過，隨著暫緩的期限逼近，川普政府正加速與主要貿易夥伴達成協議。

據知情人士透露，美越談判已有進展，越南方面希望美國將關稅稅率設定在20%至25%之間，而美國提出的要求包含取消非關稅壁壘、加強對中國商品繞道的執法等。

白宮貿易顧問彼得·納瓦羅（Peter Navarro）4月接受福克斯新聞採訪時稱越南是「共產主義中國的殖民地」，他認為越南在轉運方面是一個特別引人注目的罪犯。納瓦羅表示：「中國在上面貼上越南製造的標籤，然後把它送到這裡來逃避關稅。」

消息人士透露，越南先前向美方提出取消所有關稅，並加強貿易執法並增加對美國商品的採購等條件。該框架協議的最終細節仍在擬訂中，用以確保能獲得川普的批准。

美越雙方預計會在華盛頓舉行會議，以討論部分技術細節。針對上述消息，越南外交部並未回應置評要求，白宮也暫無評論。對等關稅的暫緩期限即將於7月初到期，惟美國與各國的貿易磋商仍遲遲未果。

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