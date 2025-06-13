川普警告伊朗「必須達成協議」：否則接下來的攻擊將更加殘酷

▲川普嘆已一次又一次給伊朗機會，但伊朗就是無法達成協議，警告伊朗仍有時間阻止這場屠殺，否則接下來計劃中的攻擊將更加殘酷。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

以色列13日發動「崛起之獅」軍事行動，打擊伊朗多個軍事及核設施，擊殺3名高階將領及多名核子科學家，伊朗隨後也展開報復空襲以色列。對此，美國總統川普表示，他一次又一次給伊朗機會，但伊朗就是無法達成協議，警告伊朗仍有時間阻止這場屠殺，否則接下來計劃中的攻擊將更加殘酷。

川普13日在Truth Social（真實社群）表示，他一次又一次不斷給伊朗達成協議的機會，用最強硬的語氣告訴伊朗「就這麼做吧」，但無論伊朗多麼努力、無論多麼接近成功，伊朗就是無法達成協議，「我告訴他們，後果將遠比他們所知道的、預料的，或被告知的還要糟糕」。

川普指出，美國能夠製造世界上最優秀、最致命的軍事裝備，遠遠領先全球，而以色列也擁有大量這些武器，並且以色列還會擁有更多，同時也知道該如何使用這些裝備。

川普說，某些伊朗強硬派雖然言辭豪邁，但這些人根本不知道接下來會發生什麼事，「如今他們都死了，而且情況只會變得更糟，已經造成了巨大的傷亡和破壞，（伊朗）現在還有時間結束這場屠殺，否則接下來計劃中的攻擊將更加殘酷」。

川普最後強調，伊朗必須達成協議，否則將什麼都不剩，「不要再有死亡，不要再有破壞，快行動起來，在事情無法挽回之前，願上帝保佑你們」。