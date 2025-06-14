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女幫網戀男友收錢「先衝台北再奔屏東」　1天兩度收款下場曝

▲潮州警方逮捕洪姓女子。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲葉姓女子到潮州警分局取回被騙22萬元。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮邱姓女子被詐騙集團話術吸引，投資虛擬貨幣被騙70萬元，詐團隨後要她再交錢取回獲利，她驚覺有異報警，會同警方誘騙洪姓女車手在家面交時逮捕，她坦承犯案，另承認當天在新北市新莊地區已完成一次面交，取款22萬元。警方追查發現，洪女也是落人詐團網戀陷阱，幫虛擬男友取款，偵訊後依詐欺罪嫌送辦。

邱姓女子日前投資虛擬貨幣，查覺受騙，向潮州警分局報案，並與潮州警分局員警合作，待20多歲的洪姓女車手上門取款，將她逮捕，帶回調查。

洪嫌到案後除坦承犯案，另於當日傍晚6時多在新北市新莊地區已完成一次面交，警方當場查扣犯罪贓款22萬餘元。隨即搭高鐵及計程車南下潮州取款。警方訊後將她移送法辦，並通知新莊的葉姓被害人南下拿回被騙22萬元，葉女對警方迅速偵破案件、協助追回金錢，相當肯定與感謝。

潮州警分局呼籲，民眾切勿輕信來路不明的投資管道，對於標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」的說法應提高警覺，若有疑慮可參考165打詐儀錶板中詐騙手法解析及最新詐騙案例、撥打165反詐騙專線諮詢，或至鄰近派出所洽詢，警方將持續加強查緝詐騙集團，守護民眾財產安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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