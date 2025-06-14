未成年車手遭求償375萬元　喊賠不起「應找詐團首腦要」

記者黃翊婷／新北報導

小豪（化名）在未滿18歲時加入詐騙集團，負責盯水和收水等工作，並向受害者成功收取375萬元，後來被受害者一狀告上法院。雖然小豪及其父母表示無力償還，希望受害者向詐團首腦求償，但新北地院法官日前審理之後，仍判他們應賠償受害者所有損失，共計375萬元，全案仍可上訴。

▲受害者遭詐團騙走375萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪在未滿18歲之前曾加入詐團，負責盯水（即車手取款時在旁把風監控）、收水（即負責收取車手領取款項，再轉交給上游）等工作；該詐團在2023年9月間以投資獲利等話術，誘騙受害者交付375萬元款項，再指示車手將假收據交給受害者，最後車手再把錢全部轉交給負責收水的小豪。

後來受害者發現被騙，憤而報警，並對小豪及其父母提告求償375萬元。小豪及其父母表示，對於涉詐的事情不爭執，畢竟當時小豪已經知道自己參與的是詐騙行為，但他們真的無力還款，受害者應該向詐團首腦求償。

不過，新北地院法官認為，小豪與詐團成員故意以違背善良風俗的方法欺騙受害者，受害者本於共同侵權行為法律關係提起訴訟，並無不妥，加上小豪犯案時未滿18歲，其法定代理人自應負擔連帶賠償責任，最終仍判小豪及其父母應賠償受害者375萬元，全案仍可上訴。