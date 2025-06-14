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詐團有新招！校園ATM提款躲查緝　屏大校安人員報警逮車手

▲屏東警分局長林明波到屏東大學肯定校方人員機警 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局長林明波到屏東大學頒發感謝狀。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局接獲線報，指稱有疑似詐騙車手在屏東大學校園ATM提領贓款，雖嫌犯初步逃逸，警方迅速與校安中心聯手搜尋，最終在校園內查獲劉姓男子，當場查扣提領工具與贓款近5萬元，訊後依詐欺及洗錢防制法送辦。警方隨後到該校頒發感謝狀感謝校方人員機警。

▲屏東警分局長林明波到屏東大學肯定校方人員機警 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局日前接獲線報，指出屏東大學校園內的ATM機前，疑似出現詐騙集團車手正在提領贓款。警方立即趕往現場，雖犯嫌當時已迅速離開，但員警隨即會同屏東大學校安中心展開地毯式搜尋。憑藉細心觀察與通力合作，終於在校園內查獲24歲劉姓男子，隨後經調閱監視器畫面比對，確認劉嫌身分無誤後，立即依現行犯將其逮捕，並查扣提款卡兩張、交易明細表及手機等相關證物，帶回調查。

經調查，劉嫌坦承依網路上求職打工廣告指示，於案發當日從台東搭乘火車南下屏東，再轉乘計程車前往屏東大學。當日分別持郵局與台新銀行的金融卡，分兩次提領，共計提領贓款新台幣4萬9000元。

對於屏東大學第一時間即派員積極協助搜查，提供關鍵線索及場域支援，警方表示高度肯定與感謝。分局長林明波特於日前前往校方致意，並頒發感謝狀，讚揚校方在打擊詐騙犯罪上展現公民責任與行動力，展現了「警民合作、共創安全」的最佳典範。

警方強調，未來將持續與校方保持密切聯繫，強化校園安全聯防機制，讓學子能在安心的環境中求學，杜絕不法分子趁虛而入。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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