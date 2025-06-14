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暑假打工風險一次看　律師洪紹倫提醒3大陷阱

▲▼ 。（圖／提供）

▲洪紹論律師。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供）

記者陳崑福／屏東報導

為協助青少年與家長認識法律風險，台灣民眾黨屏東縣黨部長期提供免費法律諮詢，由洪紹倫律師擔任法律顧問，可透過實體面談或線上方式進行，協助民眾釐清打工風險、保護自身安全，如有法律諮詢需求請與台灣民眾黨屏東縣黨部聯繫。

▲民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供）

▲林育先。

洪紹倫律師說，隨著暑假即將到來，許多年輕學子開始尋找打工機會，希望累積社會經驗與賺取生活費。不過，律師洪紹倫提醒，暑期打工雖然是寶貴的歷練，但若不慎辨識職場陷阱，可能誤入詐騙圈套、觸法甚至危及人身安全。

他歸納常見三大暑期打工風險，提醒學生與家長務必提高警覺：
一、誤入詐騙集團陷阱：高薪不等於好工作:許多詐騙集團會透過社群媒體、LINE群組、甚至打著「免經驗」、「日領萬元」的名義，吸引學生從事實為詐騙的「客服」、「人頭帳戶申請」、「網拍代操」等工作。

他提醒：「凡是需提供個資、提款卡、帳號密碼的打工，幾乎都是陷阱。涉案後輕則成為詐欺共犯，重則涉及洗錢。」

二、海外打工風險高：護照一交、人身難保:疫情後不少仲介又開始招攬學生前往東南亞、澳洲、美國從事短期打工度假，甚至聲稱「包機票、包住宿、月入10萬」。洪律師指出：「近年多起遭誘拐至柬埔寨、緬甸的案例，多數受害者原本只是單純想打工賺錢的學生，結果卻被迫從事非法工作。」

他建議：「出國工作務必確認仲介合法，查看勞動部許可證號，並與家人保持聯繫，不要交出護照或手機。」

三、黑工或打黑工：薪水無保障、權益難伸張:暑假短期打工有些雇主不簽合約、不報保，甚至要求超時工作。洪律師強調：「未依法聘僱或口頭承諾薪資者，一旦薪資被扣或遭遇性騷擾、工安事故，學生將難以主張權益。」

他呼籲：「學生與家長應要求簽立書面合約，確認工作內容、時薪、工時等，並拍照保存工作證據。」

洪律師也分享三句防詐金句，幫助年輕人自我提醒： 1. 「高薪打工，先想風險。」 2. 「要求個資，多半有詐。」 3. 「無保障雇主，趁早拒絕。」

他建議，家長與學校應共同教育孩子「防詐識詐」基本觀念，也可透過法律諮詢或報警保護自身權益。他強調：「保護孩子免於成為詐騙工具人，是社會共同責任。」

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