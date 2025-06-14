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「推翻政權」才是真正目的？以色列把伊朗高級將領轟到近乎團滅

▲▼以色列防空系統攔截伊朗飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為以色列防空系統攔截伊朗飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列攻擊伊朗重創高層領導結構，據信至少20名高級將領與6名核子科學家在攻擊中身亡。美國政治新聞網站Politico專欄文章稱，如今已有越來越多關注中東議題的專家人士認為，以色列的行動可能不只如此，最終目的可能是想推翻伊朗的伊斯蘭政權。

作者圖西（Nahal Toosi）指出，雖然以色列並未明確表態稱「政權更迭」是其戰略目標，但從近期採取行動的規模以及選定打擊的目標來判斷，外界不免推測，以色列可能已經悄然把顛覆伊朗政權列入其盤算。若把這一切所有行動置於以色列2023年以來的軍事背景之下，也就是推翻、協助推翻、大量消滅那些與伊朗結盟的加薩、黎巴嫩、敘利亞盟友，那麼這樣的說法似乎並非遙不可及。

▲以色列2023年對加薩地區發動攻擊。（示意圖／路透）

圖西稱，推翻伊朗政權，或是至少嚴重削弱伊朗政權，以色列可說完全能夠獨立進行，並不一定需要美國協助。以色列總理納坦雅胡已經明說，針對伊朗的行動將會持續數日直至消除威脅，但他口中的威脅從未限於伊朗核子計畫，因為以色列政府認為，伊朗政權本身才是真正危險，不單單只是伊朗的核設施以及軍事基礎設施。

至於以色列的真正目標是否為政權更迭，圖西接觸多名現任與前任美國官員和分析師，無人排除此一可能性。

智庫「保衛民主基金會」分析師塔萊布魯（Behnam Ben Taleblu）指出，以色列的攻擊不僅針對伊朗基礎設施，也瞄準伊朗指揮控制中心，這也代表以色列採取的行動不能單純定義為「反擴散行動」。在伊朗流亡社群中，對政權更迭的期盼早已醞釀多時。前王儲巴勒維（Reza Pahlavi）呼籲大眾要把握時機，要求安全部隊脫離神權統治，「這個政權虛弱又分裂，它可能會倒下……伊朗是你們的，應由你們奪回。」

▲以色列13日空襲伊朗首都德黑蘭多個軍事單位。（圖／達志影像／美聯社）

軍事分析師普遍認為，以色列需要得到美國的協助才能摧毀伊朗核子基礎設施，且這其中大部分都在地底下。但若以色列持續暗殺伊朗政要，包括政治領導，那麼伊朗政權垮台並非不可能。

圖西稱，伊朗已對以色列展開報復空襲行動，以色列人如今需要確定接下來願意忍受這種轟炸多久，不過美國與部分阿拉伯國家幾乎肯定會幫助以色列，就像以前那樣。

伊朗人民是否趁機反抗當前政權尚不清楚，這可能取決於以色列的策略。小布希政府時期的國家安全委員會成員辛格（Michael Singh）指出，若是把攻擊範圍限縮在軍事核子目標，將會損害政權威信，若是造成更廣泛經濟平民損失的打擊，可能引發大眾反彈。

▲▼ 伊朗對以色列發動報復攻擊，民眾上街慶祝 。（圖／路透）

▲伊朗對以色列發動報復攻擊，首都德黑蘭民眾上街慶祝 。（圖／路透）

即使伊朗政權挺過以色列猛烈攻勢，實力也可能被削弱，不過這部分也與外部勢力相關，特別是美國會持續施加多大壓力。在此之際，國際社會儘管多次呼籲克制，以色列過去的行動模式卻顯示其未必會聽從，即便是美國現任總統川普似乎也無法影響以色列的決定；川普向來慎防美國捲入中東戰爭，敦促以色列等到美國伊朗核談判取得進展之後再採取行動，但以色列仍在新一輪談判開始之前開轟。

現任與前任官員警告，即使伊朗政權垮台，也沒有理由相信會有更好的政權取而代之，失敗、群龍無首的伊朗可能成為各種新問題的溫床，也有可能是更加專制的政權崛起。

前美國情報人員帕尼科夫（Jonathan Panikoff）稱，「歷史告訴我們，情況總是會更糟。以色列可能會發現被捲入一場永無止境、持續不斷、更加激烈的戰爭，且這場戰爭不再像多年來那樣處於黑暗之中」。

不過也有一名美國官員認為，以色列沒想那麼遠，「我不認為他們真的在乎接下來會發生什麼，只要那不足以對以色列構成威脅就行」。

▼以色列總理納坦雅胡已經明說，針對伊朗的行動將會持續數日直至消除威脅。（圖／達志影像／美聯社）

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