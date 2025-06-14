伊朗導彈襲擊以色列！「巨大殘骸」墜落街頭　房屋車輛嚴重毀損

▲伊朗向以色列第2大城特拉維夫發射導彈，導彈引發爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列13日凌晨針對伊朗境內多個軍事與核相關設施發動突襲，在這起被稱為「崛起之獅」（Rising Lion）的突襲行動，成功殲滅伊朗軍方高層和核武科學家。對此，伊朗連續向以色列發動數波攻擊行動做為報復，聲稱要讓以色列陷入黑暗，在第3波攻擊更向以色列發射150枚導彈，成功擊中以國北部城鎮，造成1名婦女死亡、60多人受傷。

根據《以色列時報》，以色列國防軍聲稱，伊朗向以色列北部發射火箭與導彈，造成北部數十個社區的警報聲響起，是伊朗向以色列發射新一輪的彈道飛彈攻擊，至於葉門則向以色列發射無人機，其中3架成功遭以色列空軍擊落，而伊朗發射的飛彈擊中以色列中、北部城鎮，造成多棟房屋嚴重毀損。

Footage from the Iranian ballistic missile impact in central Israel. Medics say they're treating at least 10 wounded. pic.twitter.com/iZtMAh8IlD — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 14, 2025

《以色列時報》軍事記者法比安（Emanuel Fabian）透過社群平台X上傳驚悚影像，他表示伊朗所發射的彈道飛彈擊中以色列中部，影片畫面中可以看到建築物嚴重毀損，而以色列全國性緊急醫療、災害、救護車和血庫服務機構「紅大衛盾會」更表示，醫護人員正在治療10名輕度至中度的患者。

法比安更在X發布另一則影片，並引述警方說法，稱以色列攔截一枚從伊朗發射的彈道飛彈，然而其中一大塊碎片卻落入以色列北部的某座城鎮，造成破壞。

A large fragment from an intercepted ballistic missile that was launched from Iran impacted in a town in northern Israel, causing damage, police say. pic.twitter.com/XhsVolAMPF — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025

以色列國防軍指出，伊朗夜間總共發動4波攻擊，且每波攻擊行動都發射數十枚飛彈，但以色列軍方拒絕透露具體數量，更稱經過估計後實際數量不到100枚。不過，其中多枚飛彈擊中以色列的中部地區，特拉維夫更傳來巨大爆炸聲響，多處落彈地點升起濃煙，軍方從特拉維夫一座被飛彈擊中的建築物中，救出一名平民。

以色列國防軍發言人德弗林（Effie Defrin）表示，大部分飛彈在到達以色列之前，就已經被防空部隊攔截、或未能擊中目標，「對建築物的影響有限，有些是由攔截碎片所造成。」

另外，伊朗私營媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）則在X上，公開伊朗飛彈襲擊以色列第2大城特拉維夫的影像，畫面中可以看到建築物與車輛遭到破壞。

▼伊朗發射多枚導彈報復，擊中以色列特拉維夫區城市拉馬特甘。（圖／路透）