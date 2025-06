伊朗導彈襲擊以色列！「巨大殘骸」墜落街頭　房屋車輛嚴重毀損

▲伊朗向以色列第2大城特拉維夫發射導彈,導彈引發爆炸。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

以色列13日凌晨針對伊朗境內多個軍事與核相關設施發動突襲,在這起被稱為「崛起之獅」(Rising Lion)的突襲行動,成功殲滅伊朗軍方高層和核武科學家。對此,伊朗連續向以色列發動數波攻擊行動做為報復,聲稱要讓以色列陷入黑暗,在第3波攻擊更向以色列發射150枚導彈,成功擊中以國北部城鎮,造成1名婦女死亡、60多人受傷。

根據《以色列時報》,以色列國防軍聲稱,伊朗向以色列北部發射火箭與導彈,造成北部數十個社區的警報聲響起,是伊朗向以色列發射新一輪的彈道飛彈攻擊,至於葉門則向以色列發射無人機,其中3架成功遭以色列空軍擊落,而伊朗發射的飛彈擊中以色列中、北部城鎮,造成多棟房屋嚴重毀損。

Footage from the Iranian ballistic missile impact in central Israel. Medics say they're treating at least 10 wounded. pic.twitter.com/iZtMAh8IlD

《以色列時報》軍事記者法比安(Emanuel Fabian)透過社群平台X上傳驚悚影像,他表示伊朗所發射的彈道飛彈擊中以色列中部,影片畫面中可以看到建築物嚴重毀損,而以色列全國性緊急醫療、災害、救護車和血庫服務機構「紅大衛盾會」更表示,醫護人員正在治療10名輕度至中度的患者。

法比安更在X發布另一則影片,並引述警方說法,稱以色列攔截一枚從伊朗發射的彈道飛彈,然而其中一大塊碎片卻落入以色列北部的某座城鎮,造成破壞。

A large fragment from an intercepted ballistic missile that was launched from Iran impacted in a town in northern Israel, causing damage, police say. pic.twitter.com/XhsVolAMPF