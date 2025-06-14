以軍襲伊朗釀78死！核武、政治菁英死傷慘重　軍事領導層全殞命

▲IRGC總司令薩拉米（左）、軍事與核子政策顧問沙姆哈尼（中）、參謀總長巴蓋里（右）。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

以色列13日對伊朗發動代號「崛起之獅」（Rising Lion）空襲，不僅打擊伊朗軍事設施，更重創高層領導結構。根據多方消息，至少20名高級將領與6名核子科學家在攻擊中身亡，包含革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）與負責飛彈計畫的哈吉札德（Amir Ali Hajizadeh）。

綜合外媒報導，這波空襲發生在伊朗與美國就核計畫談判破裂後，以色列擔心德黑蘭正接近製造核武的關鍵門檻，因此率先出擊。以軍指出，攻擊目標包括位於地下的指揮中心，多名正在規劃針對以色列行動的革命衛隊高層當場被炸死。

伊朗駐聯合國大使表示，以色列對伊朗發動的空襲已造成78人死亡、320人受傷。

伊斯蘭革命衛隊（IRGC）兩大主力雙雙陣亡

伊朗官方已證實，IRGC最高指揮官薩拉米（Hossein Salami）在空襲中身亡；現年65歲的他自2019年起擔任IRGC總司令，是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的親信。薩拉米過去以對以色列強硬立場著稱，曾於2016年公開宣稱要讓猶太復國主義政權從地圖上消失。

同樣罹難的還有IRGC空軍司令哈吉札德（Amir Ali Hajizadeh），他掌管伊朗飛彈計劃，也是德黑蘭空防與對外攻擊的核心人物，過去曾策劃過多次對外襲擊行動。以色列軍方指出，他是在一座地下指揮中心被擊殺，當時現場有多名衛隊高層正準備對以色列發動攻擊。

伊朗參謀總長、副總參謀長喪生

除革命衛隊主力外，伊朗武裝部隊參謀總長巴蓋里（Mohammad Bagheri）也在這波攻擊中喪命。他曾監督伊朗所有正規軍與革命衛隊，2019年曾因涉恐與迫害人權被美國制裁。

哈米尼已任命原陸軍總司令穆薩維（Abdolrahim Mousavi）接任參謀總長，試圖迅速穩定軍心。另外，哈米尼也證實，副參謀長拉希德（Gholamali Rashid）也在空襲中身亡。

沙姆哈尼死亡引發外交震撼

沙姆哈尼（Ali Shamkhani）是伊朗的重量級軍事與核子政策顧問，同時也是已故伊朗最高領袖柯梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）的親信。

沙姆哈尼是哈米尼核心圈成員之一，2023年之前擔任國家安全會議秘書長長達10年，曾代表伊朗出席中方主導的伊沙破冰會談，成功促成與沙烏地重啟外交關係。

沙姆哈尼上個月曾接受美媒NBC訪問，表示伊朗願承諾「永不製造核武」，以換取全面解除經濟制裁。

伊朗核子研究損失慘重 6名科學家罹難

伊朗著名核子科學家、曾擔任伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization）主席的阿巴西（Fereidoun Abbasi）也在這波死亡名單之中。他過去曾多次公開表示，若領導人下令，不排除協助製造核武；他還強調，就算核設施被攻擊，也不會影響伊朗發展核武的進度。

另外在這波襲擊中喪生的核子專家還有伊斯蘭阿扎德大學（Islamic Azad University in Tehran）校長特蘭奇（Mohammad Mehdi Tehranchi）、以及四位核科學家馬努切赫爾（Abdolhamid Manouchehr）、佐法加里（Ahmad Reza Zolfaghari）、費奇（Amirhossein Feghi）與莫塔利比札德（Motalibizadeh）等人。