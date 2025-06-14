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伊朗「擊落2架」以色列F-35戰鬥機　俘虜女飛行員！殘骸照曝光

▲▼伊朗軍方透過國營電視台宣稱，伊朗軍方成功擊落侵犯領空的兩架以色列F-35戰機。（圖／翻攝自X）

▲伊朗軍方透過國營電視台宣稱，伊朗軍方成功擊落侵犯領空的兩架以色列F-35戰機。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列13日凌晨針對伊朗境內多個核能與軍事設施發動突襲，這起被稱為「崛起之獅」（Rising Lion）的突襲行動，成功狙殺伊朗軍方高層和核武科學家。對此，伊朗向以色列發動數波攻擊行動。伊朗官方聲稱，其防空部隊成功擊落並摧毀兩架以色列的F-35戰鬥機，甚至還發布相片，稱俘虜女飛行員；不過，此說法遭到以色列否認。

根據英媒《天空新聞》（Sky News），以色列國防軍於當地時間14日凌晨1時50分發表聲明，稱在過去一小時內伊朗向以色列發射數十枚導彈，其中一些導彈被攔截。對此，伊朗軍隊則透過聲明表示，「國防軍成功擊中並摧毀兩架屬於猶太復國主義（以色列）實體的F-35戰鬥機，以及大量小型無人機。戰鬥機上的2名飛行員生死未卜，目前仍在調查中。」

伊朗英文日報《德黑蘭時報》則引述伊朗軍方官員在國營電視台發表談話時的說法，稱伊朗防空部隊於當地時間13日攔截兩架侵犯伊朗領空的以色列F-35戰鬥機，且擊落兩架飛機，其中一名女性飛行員使用跳傘逃生進入伊朗領土後，淪為伊朗俘虜。

至於伊朗當地媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News）透過社群媒體公布一架被擊落的戰機殘骸，聲稱是由伊朗軍所擊落的以色列F-35戰鬥機，照片於夜間拍攝，畫面中的戰機殘骸仍在燃燒，而機上則印有以色列空軍的標誌。

根據伊朗《法爾斯通訊社》，伊朗陸軍公共關係部則透過影像宣布，「伊朗伊斯蘭共和國防空部隊成功擊落並摧毀兩架以色列F-35戰鬥機和大量小型飛機。」

對此，以色列官員否認伊朗的說法，表示這是一則「假新聞」。根據《法新社》，以色列一名不願透露姓名的官員表示，「有關兩架以色列戰機被擊落的報導，是假新聞。」

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