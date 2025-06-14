獨輪車騎42公里　金門多年國小學童環島領畢業證書

▲ 金門多年國小舉行畢業典禮，19位小六生與4位幼兒園童騎乘獨輪車進場 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門縣金湖鎮多年國民小學於昨（13）日上午舉行113學年度畢業典禮，19位國小部畢業生與4位幼兒園畢業生依循傳統，以「騎獨輪車環島42公里」的方式領取畢業證書。在全校師生及到場貴賓的共同見證下，自信登場，展現出多年多元學習所培養出的堅毅與平衡能力，場面動人，令人難忘。

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典禮活動自上午8時30分熱鬧展開，由親子闖關活動揭開序幕。畢業生攜手家長一同挑戰趣味關卡，現場歡笑聲此起彼落，不僅增進親子互動與情感連結，也讓家長親身體驗孩子們在校所學，感受教育所蘊藏的用心與溫度。

隨後於10時正式展開的畢業典禮，更是高潮迭起。典禮中播放畢業生挑戰「騎乘獨輪車環金門」的紀錄影片，長達兩個月的練習與實地騎乘，孩子們完成了約42公里的艱鉅旅程。儘管過程中飽受炎熱天氣考驗，畢業生仍咬緊牙關、彼此鼓勵，展現出驚人的毅力與團隊精神，令現場師生與家長感動不已。

畢業生們整齊劃一、精神抖擻地以獨輪車進場，現場響起如雷掌聲。隨後一一上台，從校長張志猛手中接過畢業證書，象徵正式邁向人生下一階段。

張志猛校長在致詞中肯定學生們的努力與成長。他表示，多年國小以品格教育與多元發展為核心，尤其是獨輪車課程，更是結合體能、毅力與協調性的關鍵學習。他勉勵畢業生：「就像騎獨輪車一樣，人生的道路也需要平衡、勇氣與毅力。希望你們在未來的旅途中都能穩健前行，勇敢追夢。」

本次典禮不僅是對畢業生成長歷程的肯定，也展現學校多元教學的成果。一場溫馨與歡笑交織的畢業典禮，為孩子們的人生新篇章畫下充滿勇氣與希望的起點。