蝴蝶攪局高科大恐線上畢典　高中遇疫情大學碰颱風...畢業生崩潰

▲高科大畢業典禮恐遇颱風攪局，建工校區主場地為實體進行，其餘校區改直播觀看。（圖／高科大提供）



記者許宥孺／高雄報導

今年首颱「蝴蝶」有機會在週四生成，將影響各地天氣。高雄科技大學14日將在建工校區舉行實體畢業典禮，但校方決定不延期，並提早曝光雨天備案，將建工校區主場地移至中正堂室內舉辦，其他4校區副場地則是連線看直播。消息一出學生氣炸，不滿4年前就讀高中職時，因為疫情沒有畢業典禮，如今4年後大學畢典的儀式感也要被剝奪。校方今(10日)表示，大方向以實體舉辦為目標，12日則是雨備最後決策日。

高科大設有建工、楠梓、第一、燕巢、旗津5個校區，每年畢業生超過7000人，考量場地容納人數，前2年都在楠梓校區戶外草皮舉辦，甚至還在高雄巨蛋舉辦過。不過今年楠梓校區草皮整修中，校方決定回到建工校區運動草皮舉辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於「蝴蝶」可能攪局，校方日前公布啟動雨天備案，將戶外畢業典禮移至建工校區中正堂室內舉行，且僅「建工校區」、「燕巢校區」畢業生為主到現場參與；後來又修正，僅有「建工校區」畢業生到場參與，其他4校區則設置直播觀禮場地。

消息一出後，各校區學生都氣炸了，表示當初決定在建工校區舉辦時，就讓很多畢業生感到疑惑，因建工校區空間不大，附近也沒有那麼多停車位，若5校區學生集中參加的話，畢業生、家長該如何前往？此外，這屆畢業生因疫情影響，許多人高中職未曾有過畢業典禮，如今大學畢業典禮又要改為線上，質疑若真是颱風影響，那為什麼又要硬舉辦。

▲高科大發出雨備通知，學生收到後氣炸了。（圖／記者許宥孺翻攝）



學生也發出聲明表達憤怒與抗議，質疑此決策是把畢業生分為一等、二等，讓畢業生在最重要的日子，像個局外人一樣觀看別人慶祝，這是對建工以外其他校區學生最大的羞辱，「看直播不叫畢業典禮，叫剝奪權利！」要求校方撤銷不公平的決策，並公開道歉。

高科大今日表示，日前發出的雨天方案公告是活動籌備環節之一，造成師生困擾深感抱歉，目前校方仍密切掌握颱風生成及動向，大方向仍以「實體舉辦」為目標，晴天或雨天方案都有配套的實體典禮，並運用主副場地連線畢典流程，希望最大程度給予畢業生典禮的參與感及儀式感。

校方指出，天氣預報持續更新，考量各界貴賓、協力資源檔期，除非颱風宣布停班停課，否則仍維持6月14日舉辦畢業典禮，但會在最大程度維持晴天方案，歡迎各校區師生、家長共聚主校區同樂。

至於學生關心的雨備方案，校方表示，雨備最後決策日延至12日，若受天候影響必須採取時，會以主場地、副場地混合模式辦理，典禮流程5校區統一、連線舉辦，部分橋段由主場地聯播，部分橋段如進場、撥穗，則由各校區實體進行。