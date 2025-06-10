　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蝴蝶攪局高科大恐線上畢典　高中遇疫情大學碰颱風...畢業生崩潰

▲高雄科技大學建工校區。（圖／高科大提供）

▲高科大畢業典禮恐遇颱風攪局，建工校區主場地為實體進行，其餘校區改直播觀看。（圖／高科大提供）

記者許宥孺／高雄報導

今年首颱「蝴蝶」有機會在週四生成，將影響各地天氣。高雄科技大學14日將在建工校區舉行實體畢業典禮，但校方決定不延期，並提早曝光雨天備案，將建工校區主場地移至中正堂室內舉辦，其他4校區副場地則是連線看直播。消息一出學生氣炸，不滿4年前就讀高中職時，因為疫情沒有畢業典禮，如今4年後大學畢典的儀式感也要被剝奪。校方今(10日)表示，大方向以實體舉辦為目標，12日則是雨備最後決策日。

高科大設有建工、楠梓、第一、燕巢、旗津5個校區，每年畢業生超過7000人，考量場地容納人數，前2年都在楠梓校區戶外草皮舉辦，甚至還在高雄巨蛋舉辦過。不過今年楠梓校區草皮整修中，校方決定回到建工校區運動草皮舉辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於「蝴蝶」可能攪局，校方日前公布啟動雨天備案，將戶外畢業典禮移至建工校區中正堂室內舉行，且僅「建工校區」、「燕巢校區」畢業生為主到現場參與；後來又修正，僅有「建工校區」畢業生到場參與，其他4校區則設置直播觀禮場地。

消息一出後，各校區學生都氣炸了，表示當初決定在建工校區舉辦時，就讓很多畢業生感到疑惑，因建工校區空間不大，附近也沒有那麼多停車位，若5校區學生集中參加的話，畢業生、家長該如何前往？此外，這屆畢業生因疫情影響，許多人高中職未曾有過畢業典禮，如今大學畢業典禮又要改為線上，質疑若真是颱風影響，那為什麼又要硬舉辦。

▲高科大發出雨備通知，學生收到後氣炸了。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高科大發出雨備通知，學生收到後氣炸了。（圖／記者許宥孺翻攝）

學生也發出聲明表達憤怒與抗議，質疑此決策是把畢業生分為一等、二等，讓畢業生在最重要的日子，像個局外人一樣觀看別人慶祝，這是對建工以外其他校區學生最大的羞辱，「看直播不叫畢業典禮，叫剝奪權利！」要求校方撤銷不公平的決策，並公開道歉。

高科大今日表示，日前發出的雨天方案公告是活動籌備環節之一，造成師生困擾深感抱歉，目前校方仍密切掌握颱風生成及動向，大方向仍以「實體舉辦」為目標，晴天或雨天方案都有配套的實體典禮，並運用主副場地連線畢典流程，希望最大程度給予畢業生典禮的參與感及儀式感。

校方指出，天氣預報持續更新，考量各界貴賓、協力資源檔期，除非颱風宣布停班停課，否則仍維持6月14日舉辦畢業典禮，但會在最大程度維持晴天方案，歡迎各校區師生、家長共聚主校區同樂。

至於學生關心的雨備方案，校方表示，雨備最後決策日延至12日，若受天候影響必須採取時，會以主場地、副場地混合模式辦理，典禮流程5校區統一、連線舉辦，部分橋段由主場地聯播，部分橋段如進場、撥穗，則由各校區實體進行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國5嚴重車禍！　駕駛卡車內亡
快訊／王齊麟陳詩媛結婚了！今赴戶政事務所登記
颱風最快明生成！校方宣布恐「線上畢典」　畢業生崩潰
出國注意！桃園機場「新措施」今起實施　晚到恐影響登機
當平和大使！　館長今出發上海「6天行程曝光」
搶先更新iOS 26！iPhone「1改動」果粉不習慣：為什
民進黨工當共諜20年！連賴清德都賣　遭求刑30年半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打開藏寶箱的第一眼　測出你內心潛藏的冒險魂

史哲接掌高鐵遭質疑酬庸　陳世凱：尊重雙鐵公司治理

萬海貨輪2台籍船員仍失蹤　陳世凱：由印度海事單位協尋

IG圖文作家「捷運偷拍絲襪照、乘客睡姿」　被抓包道歉！粉絲失望

蝴蝶攪局高科大恐線上畢典　高中遇疫情大學碰颱風...畢業生崩潰

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施　晚到恐影響登機

史哲「非交通出身」接掌高鐵　工會盼新董座爭取票價調漲

快訊／10縣市「高溫警示」　3地上看36度

誰是你朋友圈的靈魂領隊？這三個星座天生注定掌控全場！

搶先更新 iOS 26！iPhone「1改動」果粉不習慣：為什麼改這樣

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

打開藏寶箱的第一眼　測出你內心潛藏的冒險魂

史哲接掌高鐵遭質疑酬庸　陳世凱：尊重雙鐵公司治理

萬海貨輪2台籍船員仍失蹤　陳世凱：由印度海事單位協尋

IG圖文作家「捷運偷拍絲襪照、乘客睡姿」　被抓包道歉！粉絲失望

蝴蝶攪局高科大恐線上畢典　高中遇疫情大學碰颱風...畢業生崩潰

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施　晚到恐影響登機

史哲「非交通出身」接掌高鐵　工會盼新董座爭取票價調漲

快訊／10縣市「高溫警示」　3地上看36度

誰是你朋友圈的靈魂領隊？這三個星座天生注定掌控全場！

搶先更新 iOS 26！iPhone「1改動」果粉不習慣：為什麼改這樣

打開藏寶箱的第一眼　測出你內心潛藏的冒險魂

教練「壓頸翻摔」害他癱瘓！恐怖畫面曝　柔術館判賠16億

大聯盟首秀4支0遭震撼教育　紅襪頂級新秀：是個很棒的經驗

林昀儒「超車」法國眼鏡哥！　睽違8個月重返世界前10

iOS 26 Beta測試中　最大視覺改版惹議：設計創新還是舊瓶新裝？

習近平致電南韓總統李在明！強調戰略夥伴關係：中韓是搬不走的鄰居

高中足球助教假借「拉筋開背」猥褻女隊員　遭判刑急和解換免囚

快訊／32架次共機早上出海　配合共艦「聯合戰備警巡」擾台

這款Switch 2新作品評價僅50分...外媒嘆「不值得購買」

民進黨共諜案4人遭起訴　黃國昌：賴清德要繼續包庇吳釗燮？

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

生活熱門新聞

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

颱風最快明生成！　路徑曝光

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

颱風可能生成　「雨最大」地區曝

富商獵豔17名啦啦隊女孩　女律師用「橘子發霉」神描述

以為劉品言連晨翔「年紀差很多」　網曝關鍵

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為首颱「蝴蝶」　最新路徑曝

「寡婦媽媽」找2男人同床過夜　兒子看不慣1點怒譙

最新迴轉路徑曝　颱風可能生成帶「劇烈降雨」

鍾明軒「俄羅斯遇詐騙」　486先生酸：做人要用頭腦

不愛已讀的人「見6字」秒急了　大票認證：直接回電

更多熱門

相關新聞

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

台中逢甲大學日前系上畢業典禮因2名學生性平風波驟然劃下句點，讓在場畢業師生、家長不滿，掀起社會議論。對此，逢甲大學今天（10日）發出千字聲明稿回應，強調事前已輔導雙方避免出現在校內同一場域，但男方雖表示願意配合，當天仍現身在現場；另外，該場畢業典禮將延至本月20日補辦，將補助畢業生親友相關交通費，包括海外返台家長同學的機票，確保每一位畢業生都能獲得一場莊重且圓滿的畢業典禮。

高雄30天停7次電！今晨又停了

高雄30天停7次電！今晨又停了

涉收中資參選發走路工　台共黨主席3人無罪理由曝

涉收中資參選發走路工　台共黨主席3人無罪理由曝

新冠流感化！胸腔、兒醫解析重症警訊

新冠流感化！胸腔、兒醫解析重症警訊

慶畢業！金門蔣公銅像變身「奧特曼」

慶畢業！金門蔣公銅像變身「奧特曼」

關鍵字：

高雄新冠肺炎高科大高雄科技大學畢業典禮

讀者迴響

熱門新聞

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

颱風最快明生成！　路徑曝光

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

網問「恐嚇信」案？沈伯洋：再問一次就告你

鏡頭君直擊酒店妹遭狠殺！水利署說話了

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面