身心障礙應徵經歷：洗碗做家事　面試者訕笑「誰不會」被砲轟道歉

▲網友嘲笑身心障礙應徵者被抨擊。（圖／翻攝臉書／小花媽）
記者葉國吏／綜合報導
社群軟體Threads上近日流傳一張截圖，內容為網友取笑應徵者的履歷，由於應徵者為身心障礙者，在經歷欄位寫著「洗碗、做家事」，結果被網友拍照發文「我笑了」。該文被網友圍勦抨擊，最後發文者也刪文道歉。
網紅小花媽在臉書也轉發該截圖，表示有些對一般人而言理所當然的事情，對身心障礙者卻可能是極大的挑戰，呼籲大家在訕笑前不妨多一點思考，並給予需要幫助的人更多支持和機會。
發文者被抨擊後刪文道歉，以下道歉全文：
找工作
22小時
最近我不斷的反省跟自我檢討
我決定要向以下這些人致上我的歉意
給應徵者
我不該對這位應徵者有任何的批判
更不可以把他的履歷洩漏出去
這是我個人的行為 我願意承擔所有責任
給所有的弱勢團體
是我愚蠢的言論傷害了你們
致上我最深的歉意 非常的抱歉
從這件事情我學到了什麼？
錯了就是錯了
誤會也是我自己造成的
我也不會有任何的理由來推卸責任
我會把這次的經驗當成對自己的警惕
相信自己無論未來遭遇到什麼瓶頸
都能自己去承擔和面對所有的一切
最後 很謝謝你們的指教 我都虛心接受
▼網友嘲笑身心障礙應徵者被抨擊道歉。（圖／翻攝Threads）
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