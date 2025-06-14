身心障礙應徵經歷：洗碗做家事　面試者訕笑「誰不會」被砲轟道歉

▲網友嘲笑身心障礙應徵者被抨擊。（圖／翻攝臉書／小花媽）

記者葉國吏／綜合報導

社群軟體Threads上近日流傳一張截圖，內容為網友取笑應徵者的履歷，由於應徵者為身心障礙者，在經歷欄位寫著「洗碗、做家事」，結果被網友拍照發文「我笑了」。該文被網友圍勦抨擊，最後發文者也刪文道歉。

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網紅小花媽在臉書也轉發該截圖，表示有些對一般人而言理所當然的事情，對身心障礙者卻可能是極大的挑戰，呼籲大家在訕笑前不妨多一點思考，並給予需要幫助的人更多支持和機會。

發文者被抨擊後刪文道歉，以下道歉全文：

找工作

22小時

最近我不斷的反省跟自我檢討

我決定要向以下這些人致上我的歉意

給應徵者

我不該對這位應徵者有任何的批判

更不可以把他的履歷洩漏出去

這是我個人的行為 我願意承擔所有責任

給所有的弱勢團體

是我愚蠢的言論傷害了你們

致上我最深的歉意 非常的抱歉

從這件事情我學到了什麼？

錯了就是錯了

誤會也是我自己造成的

我也不會有任何的理由來推卸責任

我會把這次的經驗當成對自己的警惕

相信自己無論未來遭遇到什麼瓶頸

都能自己去承擔和面對所有的一切

最後 很謝謝你們的指教 我都虛心接受

▼網友嘲笑身心障礙應徵者被抨擊道歉。（圖／翻攝Threads）