女生雙手吃草莓很做作？　閨蜜罵她「綠茶」：沒男的別裝

▲大家通常怎麼吃草莓？（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名女網友問，男生覺得女生雙手吃草莓會很做作嗎？她因為雙手拿著草莓吃，閨蜜要她別裝，這讓她很受傷。貼文一出有網友問，「雙手怎麼吃草莓」、「我相信妳沒在裝，不過妳也要相信雙手拿草莓這動作真的很假掰」。

原PO在Threads發文，詢問男生覺得女生雙手吃草莓會很裝很做作嗎？她表示跟閨蜜吃水果拼盤，習慣性用雙手拿草莓吃。閨蜜說，「現場沒男的，別那麼裝好不好。」原PO問她，「用雙手拿著吃有問題嗎？」閨蜜說，「拜託哪有人會用雙手吃草莓，妳綠茶（綠茶婊）嗎？」原PO表示，「我無言以對，大多數女生不都用雙手吃草莓嗎？」閨蜜說她這樣做作，真的很受傷，「大家覺得我應該和閨蜜絕交嗎？」

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▲張員瑛曾雙手吃草莓被罵。（圖／翻攝畫面）

貼文一出，網友紛紛留言「雙手怎麼吃草莓」、「相信妳沒在裝，不過妳也要相信雙手拿草莓這動作真的很假掰」、「確實很做作，真閨蜜才會當場跟妳說，假閨蜜只在背後說」、「那種感覺就像義大利麵要捲在湯匙吃一樣的道理」；也有人表示，想到韓國女團成員張員瑛雙手吃草莓被罵。

據了解，張員瑛在2022年用雙手吃草莓的節目片段，在網路上引發討論，有人認為她太刻意做作，另一派網友覺得很可愛。

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